«Ces femmes-là»: une pour toutes et toutes pour une

« Personne n’avait jamais entendu un tel rugissement. Personne n’avait jamais vu ça : les jeunes, les vieilles, les vierges, les prostituées, les amoureuses, les musulmanes, les Africaines, les Asiatiques, les échevelées, les tondues, les sévères, les robes rouges, les pantalons noirs, les beautés, les disgraciées, les en fauteuil, les béquillardes, les sirènes, les gorgones, les talons hauts, les chaussures basses, les myopes, les lunettes noires, les battues, les battantes, les voilées, les seins nus, les callipyges, les hurleuses, les timides, les grandes, les petites, les grosses dondons, les fils de fer, les roploplos, les oeufs au plat, les révoltées, les rebelles, les révolutionnaires… Elles étaient le chaos, l’insurrection. »

Avec son nouveau roman, Ces femmes-là, l’écrivain français Gérard Mordillat rend hommage au courage et à la résilience anonymes des femmes ; celles qui n’hésitent jamais à porter secours au plus démuni, celles qui portent leur famille à bout de bras, assurant des soins à leurs aînés autant qu’à leurs enfants, celles qui, surtout, de la Révolution française aux gilets jaunes, ont l’audace de ne jamais renoncer à leurs droits, à leurs convictions, à leurs émotions.

Écrivain engagé s’il en est un, partisan de la gauche française, n’hésitant jamais à mettre en scène l’injustice, Mordillat renoue avec la fresque sociale pour dénoncer les dérives du populisme, de la propagande, d’une politique mensongère et radicale construite sur la peur de l’autre et l’exploitation de la misère.

La France de 2024

Il se projette cette fois dans la France de 2024, quelques mois avant la tenue des Jeux olympiques d’été dans la capitale.

La République badine désormais avec le totalitarisme ; les médias sont au service de l’État, les forces de l’ordre paramilitaires paradent au coin des rues, les droits sociaux sont bafoués, la censure et les emprisonnements des opposants gouvernementaux sont légion.

Devant cette montée en puissance de la dictature, les syndicalistes s’organisent et préparent une grande manifestation au coeur de Paris.

Au fil des quelque 400 pages du roman, près d’une cinquantaine de personnages aux origines, aux expériences et aux motifs divers, des prolétaires aux ministres, des adolescents aux grands-parents, des femmes aguerries et inflexibles aux amoureuses transies, racontent les quelques jours décisifs entourant cette protestation de masse tels qu’ils les ont vécus.

Un tout pondéreux et impétueux

La multiplication des points de vue et des interactions forment un tout pondéreux et impétueux dans lequel on perd très rapidement ses repères. La ligne directrice réside dans le cynisme, la dénonciation et l’ambition généralisés, au détriment de personnages parfois grotesques — absolument indissociables du regard masculin de l’auteur — définis par un extrémisme dont les contours manquent de finesse ou par un mimétisme naïf et indifférent.

Ces failles s’estompent néanmoins derrière la clarté du propos cassant et sans concession ; car à travers une multitude de destins individuels, Gérard Mordillat parvient à croquer la puissance de l’action collective et de la solidarité, tournant de surcroît le dos au désespoir et à l’aveuglement volontaire.

Extrait de « Ces femmes-là » « Une loi votée récemment contraignait les chômeurs à travailler bénévolement sur les chantiers du gouvernement s’ils voulaient continuer à percevoir leurs allocations et bénéficier des droits sociaux. Un système de bracelets électroniques permettait un contrôle drastique de leur assiduité à l’emploi. « Nous savons que les chômeurs ont besoin d’une aide supplémentaire pour se préparer à réintégrer le monde du travail. Les chantiers des Jeux olympiques leur offrent une opportunité de retrouver une routine qui les rendra bien plus intéressants aux yeux d’un futur employeur et aussi plus sûrs d’eux-mêmes. Notre but est de casser le cycle de la dépendance », avait expliqué le ministre du Travail et de la Coopération. »