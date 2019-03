«La résilience des corps»: l’amour qui ne guérit pas tout

Clara n’en est pas à sa première disparition. Avec le temps, son chum Romain a même développé une sorte d’étrange complicité avec l’enquêteur vers qui il se tourne quand le syndrome dissociatif de sa blonde confisque sa personnalité, pour la remplacer par une autre.

Histoire d’amour entre une jeune femme confinée à la marginalité par la maladie et un homme chérissant confort et traditions, La résilience des corps explore avec sensibilité la possibilité même de la parentalité pour ceux et celles dont la psyché se désorganise sans avertissement.

Portrait sans fard

Drame familial, portrait sans fard des liens entre maladie et pauvreté, procès à charge d’un système médical qui aggrave les maux qu’il devrait pourtant apaiser, ce premier roman de Marie-Ève Muller fait longtemps mine d’embrasser un canevas éculé (le gentil garçon qui sauve la pauvre fille hagarde) pour mieux révéler peu à peu le mensonge que cache cette fiction à laquelle la littérature de bons sentiments aime adhérer. En fin de compte, son titre, La résilience des corps, ressemblera d’ailleurs davantage à une question qu’à une affirmation.

Malgré ses personnages parfois tributaires de gros stéréotypes et une langue beaucoup plus sage que son indocile de protagoniste principale, Marie-Ève Muller met ainsi salutairement en lumière la violence de ce discours voulant qu’il n’y ait de salut, pour les personnes aux prises avec une santé mentale vacillante, que dans le conformisme d’une vie dite normale, avec maison et enfants.

En privant ses lecteurs de la fin heureuse vers laquelle ses premiers chapitres pointaient, Marie-Ève Muller nous renvoie aussi au visage notre furieux désir de croire que l’amour permet de guérir de tout, ou qu’il suffit de rencontrer la bonne personne pour que tous nos problèmes s’envolent.

Le mot résilience a forcément une signification différente, rappelle en creux l’auteure, pour quiconque sait qu’il devra le conjuguer pour toujours.