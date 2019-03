«Vox»: casser la voix

Premier roman de Christina Dalcher, Vox est présenté comme « la nouvelle Servante écarlate ». Et marqué de l’accroche : « Quand parler tue ». Or, l’auteure et linguiste américaine a plus d’un tour dans son sac pour sauver ses personnages.

Quand le récit débute, nous sommes « après ». Après qu’un mouvement ultraconservateur chrétien eut pris d’assaut les États-Unis, après que le mur à la frontière du Mexique eut été érigé, après que « le président élu après le premier président noir » eut mis en place des mesures empêchant les femmes de travailler et de prononcer plus de 100 mots par jour.

Cet après, c’est une docteure en neurosciences, mariée et mère de quatre enfants, qui le raconte, tout en regrettant « l’avant » durant lequel (ce sera répété souvent) elle n’a pas voté ni manifesté ni participé à la vie citoyenne.

Elle regrette aussi tout ce qu’elle aurait pu faire de ses compétences : « Dans une vie antérieure, j’aurais pu faire une bonne correctrice, remarque-t-elle. Ce que j’écris ne vaut pas un clou, mais je suis douée pour repérer ce qui cloche. »

Sauf que, justement, beaucoup de trucs clochent dans cette histoire. Un univers dystopique fonctionne si tout se tient et si les obstacles sont clairs, précis et ne peuvent être éliminés par un truchement trop facile comme c’est le cas ici.

Dans l’eau de rose

Ainsi, le mari boit à en perdre connaissance quand son épouse doit aller fouiner dans son bureau. Des femmes quittent les édifices gouvernementaux en emportant des fioles précieuses sans se faire fouiller par les soldats à l’entrée parce que, attention à l’explication, « ce sont des hommes après tout ». Pardon ?

Pour des personnages sous surveillance constante, plongés dans un univers dictatorial, ils sont d’ailleurs drôlement distraits. « Si j’avais jeté un oeil par la fenêtre plutôt que de me démêler les cheveux, j’aurais pu apercevoir un discret SUV », remarque l’héroïne alors que le quartier est assiégé depuis des jours.

Quant aux quelques scènes d’amour avec son « secret d’un mètre quatre-vingt-dix avec un accent italien », elles baignent dans l’eau de rose : « On n’a jamais perdu du temps à cuisiner en ces lieux. On avait autre chose à déguster. »

Plusieurs questions soulevées

Certes, la prémisse est bonne. De même que plusieurs questions soulevées, notamment celle de la radicalisation d’un fils et de la répulsion d’une mère face à sa progéniture qui embrasse des idées rétrogrades et devient tortionnaire.

Celle de la culpabilité par omission aussi. De ces hommes qui restent en retrait et ne commettent, en apparence, rien de grave, mais qui se révèlent tout aussi vils.

Aussi bonne soit-elle, l’idée demeure également très appuyée. Le mari de la narratrice est faible et son amant, fort ; de toute façon, que faire de cette « maisonnée remplie de mâles incompétents » — incluant… ses fils jumeaux de 11 ans.

Dans le dernier acte du roman, quand le tout se mue en thriller hollywoodien cadencé avec fusillades, poursuites et attaques de chimpanzé à l’appui (eh oui !), la narratrice remarque : « Tout ressemble à la scène d’un film. » Parions que c’est justement sous forme de film que Vox revivra.