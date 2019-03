«Le Diable emporte le fils rebelle»: la reine du feu

L’écrivain français Gilles Leroy, qui a obtenu le prix Goncourt en 2007 pour Alabama Song, poursuit sa radiographie de la société américaine avec Le Diable emporte le fils rebelle, un quinzième roman publié au Mercure de France.

« C’était l’aîné, ma croix, mon grand tourment. L’aîné toujours à part — si difficile à élever, lui qu’on pointait du doigt dès la naissance, dont on redoutait sans cesse le pire… »

C’est ainsi que Lorraine parle d’Adam, le premier de ses quatre fils, celui qu’elle appelle « l’escroc », celui qu’elle va mettre à la porte parce qu’il est homosexuel : « Il fallait que je protège nos plus jeunes. Eux n’ont rien voulu, rien demandé. Je devais penser aux trois qui restent. »

Une mère au destin piégé

On pourrait dire de ce roman qu’il relate le triste sort d’une famille du Wisconsin, un clan dont les parents vont de petits boulots en petits boulots pour nourrir leurs quatre enfants. On pourrait aussi dire qu’il s’agit d’un portrait de société, celui d’un milieu où règne une certaine misère physique et intellectuelle, où la toxicomanie, l’alcoolisme, la violence et la criminalité ne sont jamais très loin.

Mais plus encore que tout cela, le livre de Leroy est un vibrant portrait de femme, ou plutôt un autoportrait, puisque cette mère au destin piégé, celle qu’on a pris l’habitude d’appeler « la reine du feu », agit comme narratrice.

Les brasiers que Lorraine orchestre et observe contribuent à maintenir un semblant d’équilibre dans sa vie. Il s’agit selon elle du « meilleur des remèdes ». Ils sont aussi, en quelque sorte, l’incarnation de sa foi ultracatholique : « […] le feu, c’est franc. Ça ne trompe pas. C’est innocent de son pouvoir. »

Ainsi, après avoir chassé Adam comme un pestiféré, la mère répond à la colère en brûlant toutes traces du passage de son fils sur Terre : « […] j’ai préparé mon bûcher loin de la maison, après le local sanitaire et le carré des mobil-homes, sur la friche où on bazarde les pneus foutus parmi les caravanes abandonnées et les épaves de camping-cars. »

Exploitée avec finesse, la métaphore du feu permet à l’auteur de passer tout naturellement de la violence à la bienveillance, de la destruction à la purification, de la condamnation au pardon, en somme de mettre en mots une vie entière de désillusions, une existence cruelle qu’il nous est possible de lire alors même qu’elle se consume.

« Personne ne peut comprendre, estime Lorraine. C’est un rêve debout, comme si je me détachais de moi-même, comme si je voyais mon reflet dans les flammes, mon reflet ou plutôt le film de ma vie, tout un grand cinéma que j’aurais à l’intérieur de moi, les souvenirs…, les regrets…, les vengeances que j’ai pas osées et puis peut-être encore, je dis bien peut-être, quelques rêves idiots… »