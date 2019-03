«L’erreur»: un bébé en cache parfois un autre

Certains livres ont le don de vous couper le souffle — sinon de vous tomber littéralement sur les nerfs — en induisant dès les premières pages un climat de paranoïa totale : en voici un. Le schéma est pourtant tout simple : une jeune femme qui vient d’accoucher est persuadée que ce bébé qu’on lui remet… n’est pas le sien.

S’agit-il d’une erreur ou d’un complot ?

Pourtant…

Sacha Moloney est médecin légiste ; elle vient d’accoucher prématurément par césarienne après 35 semaines d’une grossesse brutalement interrompue par un bête accident de la route. Évidemment, cela ne correspond pas à la façon dont elle se voyait mettre au monde un enfant, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais dès son réveil à l’hôpital, le lecteur saisit tout de suite que Sash — comme la surnomme son mari Mark — est un personnage un peu compliqué.

Anxieuse, inquiète de tout, angoissée au moindre bruit comme au moindre silence, elle panique presque lorsqu’une infirmière lui apprend que son fils récupère bien : l’échographie avait pourtant laissé croire qu’elle portait une fille…

Rien ne s’arrange lorsqu’on l’amène finalement près de son enfant prématuré : en le voyant, Sash sait que ce bébé n’est pas le sien. Quelqu’un s’est trompé, il y a une erreur : elle ne ressent absolument rien en regardant ce petit être dans la couveuse. Ce n’est pas son bébé. Point final.

Évidemment, personne ne la croit et, bientôt, la voilà confinée à l’unité mère et enfant de l’unité psychiatrique de l’hôpital. Dès lors, Sash comprend qu’elle devra se débrouiller toute seule et faire la preuve de ce qu’elle avance.

Ce sera long, difficile, et le processus mettra son couple en danger d’exploser. Mais le lecteur, comme Sasha, apprendra peu à peu le sombre secret qui alourdit sa vie depuis la disparition de sa mère alors qu’elle était toute petite. On apprendra aussi que Sasha était pédiatre avant de passer à la médecine légale et qu’un enfant est mort déjà parce qu’elle n’a pas su diagnostiquer une méningite. Tout concourt donc à démontrer que cette femme est profondément perturbée et qu’elle réagit mal au choc post-partum. Pourtant…

Ce qui est étonnant tout au long de ce premier roman, c’est à quel point l’écriture de Susi Fox réussit à nous faire sentir le malaise profond de son personnage central. Anxiogène, perturbante : voilà des termes qu’on associe rarement à une écriture. Mais c’est précisément ce que parvient à distiller, goutte à goutte et à forte dose, cette histoire à laquelle on se laissera prendre sans vraiment s’en rendre compte. Il est rare qu’un premier roman atteigne un tel niveau d’efficacité. Et lorsqu’enfin l’intrigue se dénoue après s’être chargée si lourdement tout au long du récit, on se surprendra à souhaiter lire au plus tôt une suite à ces troublants débuts.