«Vivre la diversité»: déjouer nos a priori implicites

La race est une construction sociale, un concept trompeur et fallacieux qui ne repose sur aucune assise scientifique. Les variations génétiques entre des individus appartenant à une même ethnicité peuvent s’avérer plus nombreuses qu’entre des sujets appartenant à différents groupes ethniques, nous rappelle Shakil Choudhury dans l’essai Vivre la diversité. Pour en finir avec le clivage eux/nous. Mais puisqu’il s’agit d’un enjeu notable, voire central, dans nos sociétés modernes, « il faut la confronter comme s’il s’agissait d’un fait ».

L’actualité récente nous le rappelle d’ailleurs immanquablement. Pendant que la dialectique trumpiste renforce le clivage entre le « nous » et le « eux », des commentaires racistes décomplexés se répandent sur les réseaux sociaux, une flambée d’actes antisémites inquiète en France et des attentats racistes font des morts ici comme ailleurs.

« Le clivage “eux” et “nous” est à son point le plus extrême, du jamais-vu depuis l’époque du mouvement pour les droits civiques il y a un demi-siècle », note l’auteur.

Ainsi, pour Choudhury, le racisme systémique existe dans nos sociétés. Un concept qui semble si évident à l’auteur qu’il ne l’accompagne d’aucune définition. Il serait toutefois possible d’éliminer cette tare en remettant en question « le pouvoir et ses abus aux niveaux individuel et institutionnel », nous dit l’essayiste torontois, également conseiller en diversité et en inclusion auprès de différents organismes.

Pour venir à bout de ce « réflexe tribal », lequel nous pousse immanquablement à nous sentir plus en sécurité entourés de ceux qui nous ressemblent, Choudhury nous propose une feuille de route, une sorte de cadre de référence, fondée sur une série de mesures à prendre pour tromper nos réflexes et pour que naissent une société plus égalitaire et un vivre-ensemble plus harmonieux.

Préjugés inconscients

Avant toute chose, Vivre ensemble veut déclencher une vaste prise de conscience des privilèges que les Blancs détiennent toujours dans nos sociétés. Car pour lutter contre le racisme, il faut d’abord « accepter cette réalité », croit Choudhury. « La singularité du privilège est qu’il est généralement invisible pour ceux qui en bénéficient », suggère-t-il avec justesse.

Choudhury estime que nous avons tous des préjugés inconscients. Et ceux-ci finissent par nourrir les privilèges. « Tout ce qu’il faut, c’est qu’une majorité des personnes au pouvoir soit du même groupe. Dès lors, les préjugés inconscients qui privilégient cette tribu couleront comme de l’eau à travers le système », souligne-t-il.

Nous sommes tous vulnérables aux préjugés, croit l’auteur, puisque nos gestes ne découlent pas seulement de notre raison, mais aussi de nos sentiments. « Nosa priori implicites n’occupent pas la zone consciente de la pensée, mais plutôt celle, inconsciente, de l’émotion. »

Ces a priori peuvent donc tromper notre vigilance (en ce sens, Choudhury tait l’existence de sentiments positifs en lien avec l’ethnicité nous poussant, par exemple, à vouloir connaître l’Autre). Choudhury cite à titre d’exemple une expérience réalisée en 2009 par l’Université York, l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université Yale. Dans une salle d’attente, un étudiant noir bute contre la jambe d’un étudiant blanc assis. Une fois le premier au loin, le second marmonne « espèce de Nègre épais ». Trois groupes sont exposés à cette scène : des « spectateurs » la voient sur une vidéo, des « lecteurs » en lisent la description sur papier et des « participants » en sont directement témoins.

Sans surprise, les deux premiers groupes se disent outrés. Questionnés à savoir quel étudiant ils choisiraient par la suite comme partenaire de travail, 80 % des spectateurs et 75 % des lecteurs privilégient l’étudiant noir. Or, que s’est-il passé dans le groupe de participants ? Aucun ne s’est interposé auprès des deux étudiants en cause et plus de 70 % ont dit, par la suite, qu’ils préféreraient collaborer avec l’étudiant blanc.

« L’étude, concluent les chercheurs, démontre notre incapacité à prédire correctement nos sentiments — donc nos réactions — face à des situations imprévisibles, surtout lorsqu’elles soulèvent des questions de préjugés et de discrimination », rapporte Choudhury.

Le cas Hérouxville

Le Québec est également cité comme exemple par l’auteur pour illustrer à quel point les émotions jouent un rôle fondamental dans la dynamique « eux c. nous ». Citant un épisode peu reluisant de notre histoire collective, Choudhury rappelle que la petite municipalité de Hérouxville, en Mauricie, avait fait les manchettes nationales et internationales, en 2007, en adoptant un surprenant « code de vie ».

Bien qu’aucun incident de violence n’avait été déploré à Hérouxville, le conseil municipal avait officiellement édicté, entre autres, qu’il était interdit de « tuer les femmes par lapidation sur la place publique ou en les faisant brûler vives ».

Dans un étonnant raccourci, Choudhury mentionne que le Parti québécois s’est, six ans plus tard, « inspiré de l’exemple de Hérouxville », en présentant sa charte des valeurs québécoises, « qui faisait la promotion d’une forme extrême de la laïcité au nom de la “neutralité” ».

Pour déjouer ces fausses perceptions de menaces, Choudhury propose de développer une série de compétences internes, qui visent essentiellement à apprivoiser notre inconscient (voir encadré). Un exercice certainement utile pour mater les facteurs psychologiques à la base du racisme, mais qui éludent totalement l’apport de facteurs socio-économiques et structurels qui alimentent également ce fléau.

Compétences internes Pour renforcer notre processus de changement, Shakil Choudhury propose de développer une série de « compétences internes », parmi celles-ci :



La conscience de soi. « C’est faire preuve de réflexivité, être à l’écoute de nos instincts et de nos réactions viscérales, être sensibles à l’impact que nous avons sur les autres. »



La méditation pleine conscience. « Les préjugés et les stéréotypes sont de simples habitudes neuronales. Donc, ils sont tout à fait perméables à la neuroplasticité : ils sont flexibles et peuvent être modifiés grâce à l’attention conscientisée. »



L’autorégulation. « La gestion de soi et de ses émotions est nécessaire afin de gérer les sentiments difficiles qui émergent lorsqu’on déterre des préjugés. »



L’empathie. « C’est faire preuve de sensibilité envers les émotions des autres, être à l’écoute de leurs sentiments, besoins, perspectives et inquiétudes. »



L’auto-éducation. « C’est assumer personnellement la responsabilité de comprendre l’impact de la discrimination systémique sur nos communautés et nous-mêmes — qui s’en sort bien, qui en souffre, et pourquoi. »

Le projet Implicit Depuis la fin des années 1990, des chercheurs de l’Université Harvard ont développé le projet Implicit , qui permet d’évaluer nos préjugés implicites. Une série de tests, notamment en français, sont accessibles gratuitement en ligne. Les participants sont invités à jumeler, le plus rapidement possible, des mots à des groupes de personnes. Le Test d’associations implicites (TAI) sonde ainsi notre inconscient.