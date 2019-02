Les lauréats jeunesse au Prix des libraires dévoilés

Photo: Gallimard

Les livres jeunesse chouchous des libraires sont maintenant connus, ces derniers ayant dévoilés jeudi les lauréats 2019 du Prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse. Parmi la production québécoise, les palmes vont à Mon frère et moi d’Yves Nadon et Jean Claverie (D’eux, catégorie 0-5 ans), Le livre où la poule meurt à la fin de François Blais et Valérie Boivin (400 coups, 6-11 ans) et Au carrefour de Jean-François Sénéchal (Leméac, 12-17 ans). Parmi les livres produits hors Québec, les libraires ont élu Le secret du rocher noir de Joe Todd-Stanton (École des loisirs, 0-5 ans), Jefferson de Jean-Claude Mourlevat et Antoine Ronzon (Gallimard jeunesse, 6-11 ans) et Sirius, de Stéphane Servant (du Rouergue, 12-17 ans). Chaque lauréat reçoit une bourse de 3000 $.