«Crac»: dans les pas de Lawrence d’Arabie

« Entre Lawrence et moi, il y a au moins ceci de commun qu’à un peu plus d’un demi-siècle de distance, nous avons passé l’un et l’autre une partie de notre enfance à Dinard. »

Il n’en fallait pas plus pour lancer Jean Rolin au Moyen-Orient sur les traces de Lawrence d’Arabie, le mythique auteur des Sept piliers de la sagesse. Mais le Lawrence de 1909, « celui qui voyage à travers la Syrie et la Palestine à pied, armé du guide Baedeker et d’un pistolet Mauser ». Une « marche prodigieuse » de 1800 kilomètres à travers le Moyen-Orient pour visiter les châteaux construits par les croisés et nourrir sa thèse de fin d’études à Oxford.

Écrivain vagabond, reporter, lauréat du prix Médicis en 1996 pour L’Organisation, moins romancier que son frère Olivier Rolin, il y a longtemps que Rolin nous fait le récit informé et minutieux de ses déambulations.

Entre pèlerinage littéraire, journalisme et tourisme extrême, Crac avance à coups d’allers-retours entre les livres, la correspondance de Lawrence et la propre présence de l’auteur sur le terrain au cours de l’automne 2017. Cela en quelques voyages faits entre le Liban, la Jordanie et la Syrie, alors qu’il visitait en touriste — mais surtout en écrivain —, avec chauffeur et interprète, quelques sites libérés par le régime de Bachar al-Assad.

Ses pas vont le mener jusqu’au fameux Crac des Chevaliers (d’où le titre du livre), une forteresse construite par l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de 1142 à 1271, merveille que T. E. Lawrence présentait dans une lettre à sa mère comme le « plus beau des châteaux du monde ».

Souvent escorté, comme Lawrence lui-même en son temps, par des militaires syriens, croisant bien sûr des moukhabarat — les membres de la police secrète du régime —, l’auteur du Traquet kurde émaille son récit d’observations ornithologiques et accumule comme d’habitude les digressions. Un récit sans tension où seuls l’ironie légère et l’art de voir de Jean Rolin nous sauvent d’un ennui presque complet.

Extrait de «Crac» « Sur la route entre Masyaf et Tartous à travers le jebel Ansariyeh, Orson et Ramiz, qui tous deux étaient d’humeur joyeuse, ont entonné un hymne patriotique datant de 1956, l’année de la crise de Suez : hymne dont la musique avait d’incontestables tonalités soviétiques, mais ponctué d’“Allahou Akbar !” pour la couleur locale. »