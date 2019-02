Le marabout, Ayavi Lake

Après avoir couché avec elle dans son « cabinet », un marabout africain du quartier multiethnique de Parc-Extension change de corps avec une femme d’Outremont folle de sexualité et d’exotisme. Alternant le récit au « je » d’une auteure de Parc-Extension et les histoires abracadabrantes qu’elle invente, le premier roman d’Ayavi Lake, née au Sénégal en 1980, mélange comédie sans grande finesse et commentaire social échevelé dont le sérieux — racisme, québécitude, immigration — est aplani par le rocambolesque. Petit livre désordonné à l’écriture mince, semé de provocations maladroites, Le marabout est une hydre à plusieurs têtes dont la structure paraît trop complexe pour les faibles moyens littéraires de l’auteure. « C’est ça, mon problème, dira sa narratrice : dès que ça commence à aller dans mes histoires, j’ai l’impression de ne plus servir à rien. » Imaginer, c’est bien. Mais simplifier, garder le contrôle, peaufiner, c’est souvent mieux.

Le marabout ★★ 1/2 Ayavi Lake, VLB éditeur, Montréal, 2019, 136 pages