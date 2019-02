«Âmes»: l’épopée des marges de Tristan Garcia

C’est une histoire qui plonge dans les limbes et dans les marges du grand récit universel. Qui braque le projecteur sur l’infiniment petit, les moins que rien, les vaincus. Qui s’insinue sous la peau et dans la conscience de ses personnages, là où ça fait mal.

Né en 1981, normalien, maître de conférence en philosophie, Tristan Garcia s’amène avec un lourd et ambitieux roman « philosophique ».

Les 720 pages d’Âmes. Histoire de la souffrance I forment le premier tome d’un ensemble qui devrait en compter deux autres. Depuis La meilleure part des hommes (Gallimard, 2008), son premier roman, un conte moral qui s’intéressait à l’avènement du sida et à son impact au sein de la communauté homosexuelle en France dans les années 1980, Tristan Garcia a poursuivi sur sa lancée, fruit d’une imagination débordante. Déjà cinq romans, deux recueils de nouvelles et plusieurs essais.

Ce nouveau roman, fragment d’un projet encore plus ample, est déjà monumental : suivre les réincarnations de quelques âmes, de l’apparition de la vie sur la Terre il y a deux milliards d’années jusqu’au IXe siècle de notre ère dans le désert australien.

Garcia imagine l’émergence de la sensibilité individuelle chez un ver il y a 530 millions d’années, souligne la détresse d’une Néandertalienne accouchant dans la douleur, alors que « l’angoisse de la nuit succède l’inquiétude du jour », raconte la destinée de deux frères jumeaux en Mésopotamie qui font la découverte du désir, de la jalousie et du pouvoir. Il nous promène dans la Chine ancienne des Wu, à travers l’Empire romain, dans le Japon du VIe siècle. Tout cela soumis à une poétique de l’éternel retour.

Nourri autant de L’épopée de Gilgamesh que de l’Odyssée ou du Mahabharata, œuvres dont il essaie de contrefaire un peu la langue, Âmes possède l’originalité de passer au filtre de la forme épique et de la métempsycose des sujets qui relèvent plutôt du registre de l’intime. Esclaves, vagabonds, lépreux, éclopés, perdants, blessés, hommes ou femmes, leur souffrance est physique, oui, mais elle est aussi morale.

Charnelle, inactuelle, la prose ample et minutieuse de Tristan Garcia nous attrape et nous invite à plonger dans ces histoires de larmes et de sang qui se lisent aussi comme des nouvelles. Trop long, sans doute, un peu inégal et peut-être, oui, un peu graphomane, mais indéniablement consistant.



Extrait de «Âmes» « Depuis il ne savait plus combien d’années, Huli Liu, l’ermite du Sōngshān, ne connaissait plus son âge : chaque nouvelle journée qu’il vivait emportait loin de sa mémoire un jour qu’il avait déjà vécu, et de même que l’astre éclaire une portion de la terre à mesure qu’il progresse dans les cieux, et en abandonne d’autant à l’obscurité, l’esprit du vieillard avançait confiant à la lueur de la vie consciente qui illuminait son chemin en proportion de ce que sa vie abandonnait derrière lui dans les ténèbres, le vague et le vide, ou plutôt le brouillard qui les recouvrait. »