«Au milieu des vivants»: garder les morts en vie

Josée Bilodeau nous avait au préalable offert Incertitudes, un recueil de nouvelles où l’amour était une force tendre, forgé dans une écriture aux images saisissantes.

Elle fait aujourd’hui paraître le roman Au milieu des vivants, où l’amour se heurte à la mort. On y retrouve une narratrice qui, endeuillée de son défunt amant, tente de préserver ses souvenirs : « On dit que le temps efface tout. J’en suis terrifiée. »

On la retrouve sur les chemins broussailleux du deuil, où l’amour, encore consigné dans sa chair, ne semble plus éternel, brouillé par une mort qui rejoue en boucle son fatal dessein.

Soudain à l’étroit sur le territoire délimité des vivants, la narratrice cherche ses repères : « Cette nuit-là et les suivantes, ma mémoire cesse de comprendre le présent et le passé, elle se débat dans la boucle de l’instant de sa mort ; le poids de la pelle, le cœur qui claque. »

Voyage au Mexique

Pour se « remettre en mouvement, faire bouger le paysage et être au milieu de gens qui n’attendent rien » d’elle, elle part au Mexique. Mais ce voyage a une seconde fonction : « En fait, ce qu’elle cherche dans ce pays, c’est un passage vers lui, vers son autre forme. »

Elle espère en effet pallier les rituels funéraires qui lui ont été interdits, la veuve ayant dispersé les cendres au vent, ne lui laissant rien : « Lui vivant, la frontière entre ses vies était poreuse ; elle s’est calcifiée avec sa mort. Infranchissable et interdite. Me voilà à jamais celle qui n’a pas enterré son amour. »

Au Mexique, elle plonge dans un univers à la limite de l’onirisme, multiplie les rencontres, déambule au hasard des rues, parmi la foule et les chiens errants, mais où qu’elle soit, le voile brumeux de sa tristesse persiste : « Mon chagrin se répand dans la ville au fil de mes pas errants, recouvre les pavés et les murs de pierre d’une patine floue. »

L’amour reprend forme

Enfin, elle rentre à Montréal. Elle ne sait pas ce qui l’attend, sinon sa vie. La douleur persiste, mais celle-ci a perdu en vivacité et les souvenirs reviennent, moins dangereux, lui permettant de retrouver son amant, cet homme qui « ajoutait du vin à ses potages pour faire chanter la soupe ».

L’amour reprend forme, éphémère, dans la vie qui reste.

Dans un souffle poétique, intime, l’auteure nous invite à une expérience immersive du deuil. Le récit de cette femme, tour à tour dévastée, hagarde et résiliente, inspire, même s’il arrive que, sur le terrain miné de la tristesse, le corps du texte nous semble embourbé dans une agaçante stagnation. Il faut alors se rappeler les sages paroles d’Agnès Varda : « Quand on parle de ses morts, on dit toujours la même chose. »

Le deuil est une spirale, un chemin sinueux, et c’est dans ce cycle infernal que l’écriture de Josée Bilodeau trouve son équilibre, nous faisant ressentir la douleur du vide et la persistance fragile de la beauté.