Les flâneurs

Sur les traces d’une survivante

La nouvelle incursion romanesque de l’auteur Daniel Grenier au sud de la frontière, Françoise en dernier, est certes beaucoup moins ambitieuse que son fabuleux L’année la plus longue. Mais elle n’en est pas moins captivante, surtout pour le lecteur adepte de romans d’apprentissage et de route qui a été jeune dans les années 1990… On prend plaisir à suivre le périple américain de la jeune femme du titre sur les traces de la survivante d’un écrasement d’avion 30 ans plus tôt, dont elle a découvert l’existence dans un vieux magazine Life. Un voyage initiatique qui nous change des clichés adolescents, simple et complexe à la fois.