«Nestor Burma: Corrida aux Champs-Élysées»: morts en technicolor pour Nestor

Tout un cinéma, que le cinoche de Nestor Burma, le privé qui ne se prive pas. Macchabée de starlette sans avenir dans le coffre, cadavre d’ancienne starlette dont le retour a mal tourné, trafiquants de coco en voie de décomposition plus ou moins avancée, voilà le lot de notre détective de choc.

Il y en a à tous les détours du 8e arrondissement, dans le polar de la série des Nouveaux mystères de Paris que commit en 1956 l’auteur anar Léo Malet. Comment rendre en bande dessinée ce « travelling mené tambour battant dans une atmosphère satinée » ? C’est ce que réussit admirablement Nicolas Barral. Un fortiche.

Oui, une épée. Un as, quoi. Car il s’agit non seulement de transposer du Malet, ce génial bavard qui faisait inlassablement causer intérieurement son Nestor, mais également de respecter l’esprit, sinon le trait, du tout aussi génial Tardi, premier à tâter du Burma en bédé. Barral y arrive magnifiquement : le grand exploit de sa Corrida est la mise en couleurs.

Mesurez : Malet écrivait en noir, blanc et gris, Tardi assombrissait le tout avec force crachins, bruines et brouillards. Noircir plus noir avec du vert pelouse, du bleu ciel et du jaune chemise d’été ? Faut le faire. On pense à Plein soleil, le film de René Clément : on s’y trucide aussi en technicolor.

Plaisir ajouté pour le cinéphile, Barral a affublé les seconds rôles et figurants de tronches inoubliables du cinéma de papa : ici un Robert Dalban en parfait larbin, là un Gert Fröbe en idéal méchant (Auric Goldfinfer dans le plus fameux James Bond), et ainsi de suite. Jusqu’à notre Nestor perdu dans ses pensées qui va jusqu’à croiser le couple Belmondo-Seberg d’À bout de souffle sur les Champs-Élysées. Jouissif.