«Champignac: Enigma»: guerre, idylle et maths

On l’a connu en 1951 : cette année-là, sous la plume déjà experte de Franquin, le groom Spirou, son écureuil Spip et son copain farfelu Fantasio rencontraient un drôle de savant moustachu qui, dans son château, à partir d’extraits de champignons, concoctait des mixtures aux propriétés stupéfiantes. Du X1 au X5 en passant par le métamol, ses trouvailles nous épatent depuis : je vous invite à tout relire chez Dupuis.

Mais quelle avait été la vie de Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac, avant ? On le savait veuf, mais de qui ? David Etien et le couple BeKa (Caroline Roque et Bertrand Escaich) ont retrouvé le jeune Pacôme en 1940, évincé de son château réquisitionné par l’occupant nazi, traversant la Manche pour coltiner son génie à d’autres génies dans un but crucial pour la suite de la guerre : le décodage de la machine Enigma. Rien de moins.

À Bletchley Park, il fait équipe avec un certain Alan Turing, pionnier des machines à calculer, et la tout aussi géniale Blair MacKenzie, polyglotte autodidacte et championne de… mots croisés. Réussiront-ils à percer l’énigme d’Enigma ? Pacôme apprendra-t-il à danser grâce à miss Blair ? Quelle est la formule mathématique de l’amour, au fait ?

Ce premier de deux épisodes d’Enigma, qui répond à plusieurs de ces questions (mais pas toutes), ravit, enchante et passionne. C’est un miracle de finesse narrative : pas facile à expliquer, tous ces rotors et machins !

C’est aussi une merveille de poésie champêtre à la sauce (aux champignons) Champignac, idéalement servie par un graphisme virtuose et virevoltant. Et c’est un rendez-vous avec l’histoire : on y croise Churchill, Ian Fleming… « Sabre de bois ! Quelle incroyable journée j’ai passée ! » se dit Pacôme. Indeed.