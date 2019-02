«Les porteurs d’eau»: une journée particulière

Le 11 mars 2001, le monde entier assiste, indigné, à la destruction par les talibans des deux bouddhas de Bâmyân, en Afghanistan. Pourtant, comme le fait remarquer Tom à sa femme, personne ne parle du fait « que les talibans massacraient en toute tranquillité la population chiite de cette région, que tant de femmes étaient victimes de leurs barbaries, que la misère était atroce dans le pays ».

Cette journée fatidique, marquant le début d’une longue chaîne de destruction du patrimoine mondial religieux par l’Émirat islamique d’Afghanistan, sert de trame de fond aux deux destins parallèles que trace Atiq Rahimi (Terre et cendres, 2000 ; Syngué Sabour, 2008) dans Les porteurs d’eau. Au premier plan, c’est la dualité de l’être humain que l’écrivain et cinéaste à la double nationalité afghane et française exploite sous forme de fascinant et cruel jeu de miroir.

Ainsi fait-il d’abord entrer en scène Tom, Afghan naturalisé français, de son vrai prénom Tamim, qui se réveille aux côtés de son épouse. Sans un bruit, sans prendre le temps de déjeuner, il quitte le domicile familial parisien afin de se rendre à Amsterdam dans l’espoir de refaire sa vie avec sa jeune amante catalane en qui il croit reconnaître la « femme originelle ».

Au chapitre suivant, au tour de Yûsef d’apparaître dans une situation similaire. Dans le sandali, ce n’est pas sa femme qui est étendue à ses côtés, mais sa belle-soeur Shirine sur qui il doit veiller en l’absence de son frère parti à la guerre. Sans un bruit, sans prendre le temps de déjeuner, il quitte le modeste logis de Kaboul afin d’aller porter de l’eau aux habitants dans l’espoir de retrouver en fin de journée Shirine, dont la mèche de cheveux rebelle l’obsède jour et nuit. « La mèche d’une femme est une chaîne qui met les hommes aux fers ! » lui disait sa mère.

Alors que chaque chapitre consacré à Tom est écrit à la deuxième personne, de manière à créer une troublante proximité entre le personnage et le narrateur, le récit de Yûsef est narré à la troisième personne. Si le procédé installe d’emblée une froide distance entre le bourgeois parisien et le porteur d’eau kabouli, entre la confortable réalité européenne et l’horreur quotidienne afghane, Atiq Rahimi effectue un étonnant changement de pronom tandis que la nature afghane de Tom prend le pas sur sa culture d’adoption. « Désormais, c’est Tamim qui est son témoin, c’est à lui de raconter pour que Tom puisse vivre. »

S’attardant au moindre détail prosaïque du vécu des deux hommes en ce jour où s’écroulent les deux bouddhas, Atiq Rahimi les plonge graduellement dans un univers d’un lyrisme ensorcelant où s’entrelacent et se font écho rêves, souvenirs, légendes, considérations sur les langues et sur les religions afin d’esquisser une fine réflexion sur l’identité. Alors qu’il entraîne ses deux personnages vers un destin inéluctable, le romancier rappelle implacablement qu’aux grands jours de l’Histoire, notre propre petite histoire vaut à peine un entrefilet. Même si celle-ci nous aveugle au point de ne plus voir la réalité en face.



Extrait de «Les porteurs d'eau» « Tom fait pareil. Il déguise sa pensée afghane et se voile derrière les mots et les concepts français. Le gouffre est là, dans le blanc entre les mots et ta pensée, dans la distance entre tes deux prénoms, dans ce chemin que parcourent les mots entre ton esprit et ta main ; tout au long de cette distance entre Kaboul, Paris et Amsterdam où flotte ton corps de proscrit. C’est là, dans cette station-service, devant ta lettre, que tu ressens, vingt-cinq ans après, l’infernal vertige de l’abîme que creuse l’exil entre les mots et la pensée. »