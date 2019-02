«Le désert»: comme une plaie ouverte

Dans le bouleversant recueil de récits noms fictifs, Olivier Sylvestre employait son expérience d’intervenant dans un centre de répit pour toxicomanes afin de prêter sa voix à une procession de poqués graves. Le désert, son second livre, se situe quelque part en amont du centre de répit, au cœur des ruminations d’un narrateur qui aurait bien pu finir dans la rue, s’il n’avait pas fait la rencontre d’un confident, propriétaire des « plus belles mains que j’ai jamais vues », dans un restaurant à déjeuner.

Long soliloque

C’est notre lecture ; la vôtre pourrait être très différente, tant ce long soliloque versifié aménage volontairement un vaste espace perméable, à investir de ses expériences personnelles par le lecteur (a contrario de plusieurs romans récemment publiés chez Hamac, qui racontent la marginalité avec un luxe de détails impudiques). Un choix périlleux, débouchant sur un texte souvent trop éthéré, dont la capacité d’évocation se déployait sans doute davantage lors de sa création sur scène, dans l’incarnation réelle du corps d’un comédien.

Le verre d’eau sur la table de chevet, l’heure affichée en rouge au plafond, le silence de celui avec qui il partage son lit. Cette nuit-là, tout assaille ce narrateur aux abois qui, en songe, se précipitera dehors, tout nu, dans le banc de neige, puis parmi les araignées qui infestent le sous-sol, puis dans cet immeuble décati qui logeait jadis sa détresse, sorte d’inventaire des violences qu’il pourrait s’infliger à nouveau advenant que la flamme de son amoureux refroidisse.

Dépendance, troubles anxieux, bipolarité ? Il est peut-être ici question de tout ça, mais c’est surtout du puissant pouvoir des mots que parle Olivier Sylvestre, de ceux qui tirent vers le fond et de ceux qui, magiquement, suturent les plaies ouvertes. « J’ai écrit une première version de ce désert en 2011, pour essayer de trouver une issue à une vie que je ne voulais plus vivre, mais dont je me sentais prisonnier », annonce-t-il d’emblée. Il n’est jamais inutile de rappeler qu’il existe une issue au désert.