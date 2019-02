«Fée»: l’espoir de la destruction

En 1988, la docufiction La peau et les os, réalisée par Johanne Prégent, démystifiait pour la première fois les troubles alimentaires pour le public québécois, offrant une tribune à la détresse de jeunes femmes prisonnières d’une spirale d’autodestruction. Dans l’une des séquences les plus marquantes du film, une adolescente d’une maigreur qui dépasse l’imagination parle de son combat contre l’anorexie.

Cette jeune femme, c’est Eisha Marjara, réalisatrice montréalaise d’origine indienne dont le premier roman, Fée, évoque, sous la forme d’un personnage fictif, cette sombre période qui a bien failli lui coûter la vie.

Lila, 17 ans, enfant d’immigrés punjabis, est conduite à l’hôpital psychiatrique, étreinte par une pulsion irrépressible de déjouer l’âge adulte. Révoltée par son identité, son héritage familial et culturel, son corps et sa féminité — quatre aspects qui auraient gagné à être davantage exploités —, elle refuse de s’alimenter.

« Fée » est le sobriquet dont Lila affuble son anorexie, cette créature ailée qui grandit à l’intérieur d’elle-même, dont la liberté repose sur le dépouillement de la chair et la résistance aux traitements imposés par les médecins.

Déchirante, crue, par moments intolérable, la plume lyrique de Marjara bénéficie tout comme elle pâtit de son point de vue extrêmement personnel sur la maladie et l’éprouvante marche vers la guérison. Le flot incessant de sombres et sordides pensées est d’un réalisme éclairant et déchiffre sans ne jamais glorifier cette quête désespérée de la perfection.

Le regard extérieur d’une Lila devenue adulte et désormais guérie de ses afflictions crée une distance presque dichotomique dans la narration, exposant des émotions sans parvenir à les transmettre, ne suscitant souvent que la fascination au détriment de l’empathie.

Ce pragmatisme ne s’étend toutefois pas aux autres personnages et institutions dépeints — les médecins de Lila, par exemple, prennent un temps fou à réaliser qu’elle cache de la nourriture sous son matelas malgré sa perte de poids continue — réduisant le potentiel pluridimensionnel d’un récit qui puise pourtant dans la complexité.

Extrait de «Fée» « Sur l’heure du dîner, je surprenais souvent les filles de mon cours de chimie en train de me dévisager en douce dans la cafétéria, leurs regards pleins de dégoût et de pitié. Finalement, l’indifférence s’est installée en moi, et je me suis abandonnée à la fée qui, elle, restait intensément impliquée dans son projet de science.



Les résultats de ce projet se montraient à une vitesse folle. Mon corps était en mutation. Une fois, j’ai surpris mon reflet dans une fenêtre et je n’y ai pas reconnu la silhouette que je voyais. J’ai saisi mon appareil et j’ai pris un cliché de cette créature aux yeux globuleux et aux joues creuses comme un insecte, une créature d’un autre monde. Fée existait. »