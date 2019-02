«La plupart du temps je m’appelle Gabrielle»: entre détresse et espoir

Stéfani Meunier est une écrivaine de l’ordinaire. Pas qu’elle s’attarde à la banalité, au contraire. Plutôt à l’espoir, celui qui permet de regarder droit devant soi et de se dépêtrer des craintes et des inhibitions excitées par les souffrances passées.

Comme plusieurs de ses oeuvres, La plupart du temps je m’appelle Gabrielle, son cinquième roman, est traversé d’une errance existentielle et d’une mélancolie contagieuse, et explore avec sensibilité et acuité la solitude, la renonciation, puis l’ouverture à l’autre et à soi.

Ses personnages, tous chargés d’un fardeau duquel personne n’est réellement à l’abri, que seule l’espérance préserve de l’abîme, exercent la compassion, l’empathie et la curiosité à la manière des nouvelles rencontres et des amitiés naissantes.

Avec une sobriété remarquable, l’écrivaine québécoise sonde les travers de l’âme et expose la détresse dans toute son humanité : altérée par les rires, l’éclat bouleversant du bonheur, la fierté de mettre un pied devant l’autre, le soulagement de la confiance naissante.

Désarroi clandestin

Gabrielle travaille dans une école auprès d’élèves en difficulté. Les plus attachants, les jumeaux Jean et Lougan — le premier atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, le second d’un trouble d’opposition avec provocation — lui donnent du fil à retordre.

Pourtant, résolue à ne pas les quitter à la fin de l’année scolaire, elle se rapproche progressivement de leur mère, cette femme courageuse dont les rêves se sont égarés dans la dysfonction de ses fils et de son existence.

Peu à peu, devant ce désarroi clandestin, Gabrielle s’ouvre à son tour. Elle raconte sa mère fragile, tantôt Maria, tantôt Susan, au gré de son trouble dissociatif de l’identité.

« Ma mère s’appelle Maria, elle a cinquante ans, elle est mariée à mon père depuis toujours en ce qui me concerne, elle a une fille, moi, Gabrielle. Et d’autres fois ma mère, Susan, anglophone francophile, mariée à mon père depuis toujours, a une fille de quatorze ans en pleine crise d’adolescence, moi, Maude. »

À pas feutrés, Meunier met sa plume dépouillée et mesurée au service d’un univers tout en contradictions, où le bonheur et le malheur s’entrecroisent et se confondent, au même rythme que le passé et le présent, instillant une impression d’errance constante entre le rêve, les souvenirs et la réalité.

Cette frugalité s’avère toutefois inégale, brisée par la brusquerie un tantinet artificielle de l’échange narratif qui crée un récit à deux voix à mi-parcours.

La puissance salvatrice de l’amitié

La plupart du temps je m’appelle Gabrielle demeure, à travers le prisme de la santé mentale, un éloge à la puissance salvatrice de l’amitié, celle que rien au fond ne distingue de l’amour. Ici, pas d’intrigue passionnante ou de rebondissements stupéfiants. Juste la vie, dans sa beauté et ses triomphes, ses bassesses et ses épreuves.