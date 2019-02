Les flâneurs

Demain, tous cyborgs ?

Quatre années de recherche auront servi de socle à Post Humains. Dans cette brillante proposition alliant autofiction et théâtre documentaire, Dominique Leclerc prend son diabète pour prétexte afin d’explorer les technologies défendues par les transhumanistes dans le but avoué de faciliter son quotidien, voire le transformer. Publié chez L’Instant même, son texte vibre d’intelligence. Oscillant sans cesse entre adhésion et dénonciation, sa réflexion est livrée avec une bienveillante humanité et une exigence aiguë du détail dans une formule décrispée et inventive qu’il est possible d’attraper à nouveau à l’Espace libre jusqu’au 9 février.