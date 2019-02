«Inexorable»: c’était écrit dans le ciel

« On l’a persuadée que son fils était un monstre. Et elle ne se pardonnera jamais d’avoir cru aveuglément tout ce qu’on lui a raconté sur lui. Pendant des années, elle a accepté la honte, l’apitoiement, la violence et le désespoir causés par leurs sentences, leurs condamnations et leur manque de remise en question.

À quel moment a-t-elle eu droit aux plaisirs et aux joies d’être maman ? Jamais ! Elle a passé trop de temps à reprendre son fils, à tenter de le remodeler et à le punir. Est-ce normal que les échecs du système vous privent à ce point de ce qui est naturel et inné ?

Maintenant, elle fait preuve d’une mauvaise foi à toute épreuve et parvient toujours à lui trouver des excuses et à expliquer ses actes, même les plus discutables. Il n’a pas de plus fervente défenseuse. L’administration ne lui a pas laissé d’autre choix que cette dérobade pour survivre. »