Une conférence sur le paranormal maintenue dans une bibliothèque

La bibliothèque de Rivière-des-Prairies a décidé d’aller de l’avant en présentant la série de conférences d’Yves Michel Henuset sur le paranormal, les ovnis et les phénomènes inexpliqués. La pertinence de tenir cette conférence dans une bibliothèque avait été remise en question par quelques résidents de Rivière-des-Prairies, qui estimaient que le sujet et le conférencier débordaient du cadre critique et objectif à laquelle, par son mandat, l’institution est tenue. « La décision est de maintenir la conférence du 30 janvier, a indiqué Élise Magnan, des relations avec les citoyens à la direction de l’arrondissement. Nous pourrons réévaluer le bien-fondé de maintenir les suivantes à la lumière de cette première présentation. »