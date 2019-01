«Littérature de la pop culture»: sortir le «geek» du casier

Il fut une époque où être geek n’était pas une lubie de chroniqueurs culturels ou d’universitaires qu’on invite à la radio pour parler de fan fiction. Être geek venait avec un abonnement aux horions et quolibets de cabochons athlétiques ; le genre de paltoquets aujourd’hui à la tête de restos-minute ou en attente d’un procès pour harcèlement sexuel remontant à la faculté de droit…

Internet a changé la donne. Au tournant des années 2000, des adaptations cinématographiques, comme Le seigneur des anneaux, ont accéléré le processus, aidées par des intellectuels désirant pimenter leur corpus savant de références populaires. L’autodérision affectée des médias sociaux a achevé le travail. Le geek a la cote, la pop culture aussi. On ne craint plus de se faire enfermer dans un casier pour avoir lu Weird Tales. Mais il faudrait être bien sot pour croire que la pop culture est apparue ex nihilo. Le discours négatif autour des littératures de genre a trop longtemps primé, comme l’explique Thomas Olivri, créateur du site Geek-Art et auteur de Littérature de la pop culture.

Avec ce livre, Olivri présente des hommes et des femmes qui ont forgé « les bases nécessaires et incontournables de la pop culture d’aujourd’hui ». On y découvre l’avènement de singularités qui, par ricochet et par phénomène de diffusion accélérée (80 millions de bouquins vendus par Robert Jordan !), ont investi notre imaginaire. Le coauteur du Geek touristique (2017) s’intéresse par ailleurs aux défis de la traduction d’oeuvres hermétiques, en interviewant Patrick Marcel, traducteur d’Alan Moore, de George R. R. Martin et de Neil Gaiman. Divisé en quatre parties (la fantasy, la science-fiction, l’aventure et le fantastique), Littérature de la pop culture est un catalogue de profils qui met aussi en avant des illustrateurs contemporains qui transmettent leur passion pour HP Lovecraft, Isaac Asimov, JK Rowling, Richard Matheson, Anne Rice, Pierre Boule ou encore Jules Verne à une nouvelle génération.