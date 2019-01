«Terminal Grand Nord»: perdre le Nord, encore!

C’est un thème trop peu souvent abordé : celui du Nord. Avec en arrière-fond celui du « progrès et du développement », pour ne pas dire de la spoliation du territoire aux dépens des différentes nations autochtones qui l’habitent encore.

Soyons plus précis : nous sommes à Schefferville et l’on vient de trouver dans un banc de neige les corps violentés de deux jeunes femmes autochtones. Comme l’actualité est déjà lourde de tensions à la suite de l’acquittement de deux policiers dans une autre affaire, c’est le directeur des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, Émile Morin, qui est chargé directement de l’enquête par la ministre de la Justice.

Le meilleur est à venir

Mais Morin n’arrive pas seul à Schefferville dans l’hélicoptère de la SQ ; il est venu avec son ami et complice Giovanni Celani, romancier de son état, ancien habitant du lieu… et narrateur du récit. Une foule de personnages tapissent le fond de cette histoire où, sous l’horreur de deux injustifiables assassinats, il est d’abord question d’une compagnie minière prête à tout pour s’installer dans le secteur. On rencontrera ici des êtres attachants, autochtones ou blancs, fiers habitants d’un pays rude, tout comme des escrocs recourant au chantage pour arriver à leurs fins. Des faibles aussi et des plus faibles encore, qui prendront les mauvais moyens pour détenir enfin un peu de pouvoir. Au bout du compte, c’est presque par hasard que le drame prendra devant nous toute son ampleur avant d’être brutalement résolu par un coup de feu.

Certaines choses sont très réussies dans cette histoire et d’autres beaucoup moins ; des personnages, on l’a dit, fort touchants, vrais, y côtoient des êtres superficiels ou mal esquissés dont le parcours n’est absolument pas crédible. Pourtant, on nous fait bien sentir ce pays démesuré et ses habitants confrontés aux dures réalités du Nord. L’intrigue est solide : on en visite même l’arrière-scène afin d’en mieux saisir toutes les implications. Mais tout cela ne tient finalement pas ses promesses et c’est fort triste.

On devine ici le syndrome du premier roman… et un rapide tour d’horizon sur Internet semble le confirmer. Les emprunts plus ou moins efficaces — à Jean-Jacques Pelletier, entre autres, avec l’intrusion des médias sociaux dans l’intrigue —, les inconsistances dans la définition des personnages, les maladresses amenant des joueurs majeurs de l’intrigue à s’estomper derrière le déroulement de l’action, des changements subits, certaines pistes plus ou moins abandonnées, etc. Mais cela ne devrait pas décourager le lecteur. Ni l’auteure d’ailleurs.

Isabelle Lafortune amorce sa carrière avec un sujet en or : il est temps que l’on développe ce thème des citoyens spoliés de leur territoire de si diverses façons. Elle a du souffle, et une perception si intéressante de la réalité du Nord que ses descriptions nous amènent parfois à nous y croire. Bref, le meilleur est à venir.



Extrait de «Terminal Grand Nord» « Pour qu’on se comprenne bien, tu sauras qu’ici, tout le monde est un peu coupable de quelque chose. Ne serait-ce que de laxisme. C’est une ville purgatoire. Soit tu restes un bout pis tu comprends que t’as quelque chose à faire ailleurs, soit tu restes pis tu t’enlises. À un moment donné, il est trop tard. — Et toi, t’en es où ? — Moi, je suis chez moi ici, y a rien ailleurs. Garde toujours à l’esprit que nous autres, les “Indiensˮ, on est politisés, mais on n’est pas civilisés. Ha ha ha ! Des fois, j’en sors des bonnes ! — Pas juste des fois, mais termine ton idée. — On vous regarde aller, pis la conclusion, c’est que votre civilisation, c’est de la merde. Mensonges, corruption, vanité. Remarque qu’on n’est pas ben mieux, mais on fait pas semblant d’être blancs comme neige… Y en a quelques-uns qui essaient d’être plus blancs que blancs icitte, faut les watcher, eux autres… C’est les pires ! Méfie-toi de ceux qui veulent te ressembler. Je te laisse réfléchir là-dessus. »