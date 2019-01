Chapeau bas à François Gravel

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

L’écrivain François Gravel compte plus d’une centaine de livres jeunesse au compteur. C’est dire combien l’auteur de Klonk, de Deux heures et demie avant Jasmine et, plus récemment, de Tu n’as rien à craindre des cimetières a imprimé sa marque dans l’imaginaire d’ici en plus de trente ans de plume inspirée. Son oeuvre foisonnante lui a valu cette semaine le prix Raymond-Plante 2019 de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, qui récompense une personne ou une organisation s’étant distinguée de façon exceptionnelle pour le développement de la littérature jeunesse et pour la promotion de la lecture auprès des jeunes et des familles. Il faut dire que Gravel a aussi cultivé une place bien à lui dans les classes où il a ses entrées particulières et figure parmi bien des corpus. Une quinzaine de ses titres ont également été traduits en plusieurs langues.