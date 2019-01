Rentrée littéraire: que lire cette saison?

À lire aussi Tous nos textes sur la rentrée littéraire de l'hiver 2019

À tout âge et en toute saison, les livres s’avèrent de formidables partenaires. Alors que l’hiver se fait de plus en plus rigoureux, on n’a qu’une envie: rester bien au chaud et perdre la notion du temps en se plongeant dans un bon livre.Ne reculant devant rien, vos braves et loyaux critiques du cahier Lire ont parcouru, analysé et décortiqué l’offre littéraire des mois à venir afin de sustenter votre appétit pour la lecture jusqu’au retour des beaux jours.Au menu de la «Rentrée Lire» : romans, nouvelles, poésie, polars, bandes dessinées, albums jeunesse, essais… Bref, des œuvres qui vous permettront d’aller à la rencontre de nouvelles plumes ou de renouer avec des griffes aguerries. Et ce, tout en vous faisant rêver, voyager, réfléchir et découvrir notre monde sous un nouveau jour. Bonne lecture!