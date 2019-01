Fiction des Amériques: ce qui nous unit

Des fébriles et universelles premières fois aux sombres et mystérieux univers de groupes religieux et criminels méconnus, les traductions des auteurs américains et canadiens qui nous parviennent cette année exploitent et confrontent les failles, la détresse, l’aveuglement, les détours inattendus et l’émerveillement qui accompagnent la vie, la vraie.

Canada

Les filles sont bien traitées, rue Sub-Rosa. Elles n’ont jamais faim, jamais froid, jamais mal. À condition d’offrir leur corps à tous les hommes de la ville assez fortunés pour voir leurs désirs devenir réalité. Dix ans après sa parution, Sub-Rosa (XYZ), premier roman d’Amber Dawn, réalisatrice, artiste, enseignante et ancienne prostituée très impliquée dans la communauté LGBTQ, fait finalement l’objet d’une traduction française.

Entre 2005 et 2009, dans une communauté mennonite isolée de la Bolivie, plus de 130 femmes sont intoxiquées et violées par des hommes de la secte. Pour Miriam Toews, lauréate du Prix du Gouverneur général en 2004, qui a elle-même grandi dans le village mennonite de Steinbach, au Manitoba, il était impératif de faire entendre la voix de ces victimes. Dans Ce qu’elles disent (Boréal, 11 avril), l’écrivaine imagine un huis clos entre ces femmes meurtries, contraintes de prendre leur avenir en main, offrant ainsi un vibrant hommage à la solidarité.

Photo: Carol Leown

Empruntant au roman d’aventures comme au conte philosophique, l’auteur, compositeur et artiste multidisciplinaire Gary Barwin dénonce l’extrémisme religieux dans sa nouvelle satire, Le yiddish à l’usage des pirates (Boréal, 25 février). Véritable épopée, le roman raconte l’histoire de Moshé, moussaillon de 14 ans embarqué sur un navire de commerce qui le conduira, en plein coeur de l’Inquisition espagnole, à sauver des Juifs du bûcher, à voyager aux côtés de Christophe Colomb et à apprendre les secrets de l’immortalité auprès des pirates. Une ode à l’imaginaire et à la musicalité de la langue yiddish.

États-Unis

André Aciman, auteur du primé Appelle-moi par ton nom, adapté au cinéma en 2017 par Luca Guadagnino, poursuit son exploration de l’éveil amoureux et de l’énigmatique désir humain avec son roman Les variations sentimentales (Grasset, 18 mars.) De son adolescence sur une petite île italienne à son entrée dans le monde adulte dans la frénésie de New York, Paul grandit à travers les êtres aimés qui se suivent et s’entrechoquent sur sa route.

Treize ans après l’immense succès obtenu avec Les cinq personnes que j’ai rencontrées là-haut (vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde), l’écrivain et journaliste Mitch Albom s’intéresse de nouveau au mystère de la vie après la mort avec la suite : L’autre personne que j’ai rencontrée là-haut (Kero, 11 mars). Annie est marquée à jamais par le sacrifice d’Eddie, un vétéran de guerre mort en lui sauvant la vie lorsqu’elle était enfant. Le jour de son décès, elle retrouve son ange gardien, l’une des cinq personnes qui lui montreront à quel point sa vie a compté.

Photo: Associated Press

Quelques mois avant la parution du très attendu long métrage de Martin Scorsese The Irishman, prévue à l’automne sur Netflix, le récit biographique J’ai tué Jimmy Hoffa (JC Lattès, février) revient sur la carrière du mystérieux tueur à gages Frank Sheeran, dont la vie sert de trame au film. Peu de temps avant de mourir, cet assassin légendaire avait avoué à son confesseur et ami, Charles Brandt, son implication dans la disparition jamais élucidée de Jimmy Hoffa, dirigeant syndicaliste, en juillet 1975. Le résultat ? Un aperçu exclusif de l’univers de la mafia et de ses liens et conflits avec les grandes élites politiques.

Amérique du Sud

Dans Le retour du jeune prince (City, printemps 2019), premier roman traduit en français de l’écrivain argentin A.G. Roemmers — déjà vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde —, un homme voyageant seul en voiture dans les paysages désertiques de la Patagonie trouve un adolescent seul et affamé sur le bord de la route, jeune prince d’une contrée lointaine en voyage autour du globe : une rencontre d’où émergera une réflexion sur l’amour, le bonheur et la simplicité.

Caraïbes

Après Sirena Selena, son premier roman, la poète et romancière portoricaine Mayra Santos-Febres est de retour avec un récit ensorcelant et sensuel d’émancipation ponctué de désir et d’ambition. La maîtresse de Carlos Gardel (Zulma, en librairie) entremêle la destinée d’une femme, héritière d’une famille de guérisseuses, passionnée de médecine et de botanique, à celle d’un irrésistible roi du tango argentin.