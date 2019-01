Rentrée fiction française: au coeur de la révolte

Alors que le mouvement des gilets jaunes s’essouffle progressivement en France, les sentiments de colère, de désespoir et d’impuissance qui ont mis les Champs-Élysées à feu et à sang ces dernières semaines sont tangibles dans les romans de la rentrée hivernale qui nous proviennent de l’Hexagone.

Si certains auteurs sondent le passé ou jonglent avec les frontières de l’absurde pour trouver un sens au présent, plusieurs ont le regard résolument tourné vers l’avenir, porteurs d’une volonté : celle de survivre, d’être libres.

L’année littéraire s’est amorcée avec le très attendu Sérotonine (Flammarion, en librairie) de Michel Houellebecq — chronique amère, à travers les déceptions et les regrets d’un ingénieur agronome pathétique, de la déchéance programmée d’une Europe plombée par une quête vaine du profit et par l’abysse qui continue de se creuser entre les classes sociales. Avec le ton provocateur et ironique qu’on lui connaît, l’auteur revisite ses thèmes de prédilection, de l’animalité de l’homme à la dénonciation du libéralisme.

Dans Ces femmes-là (Albin Michel, en librairie le 30 janvier), Gérard Mordillat se fait l’écho, par le truchement d’une fresque de destins individuels, de la puissance de l’action collective. Extrêmement critique de la société néolibérale, l’auteur de La Brigade du rire laisse gronder la colère des femmes et encense leur engagement et leur courage, espoirs d’un retour à une solidarité perdue au profit de la poursuite insatiable de la réussite.

Chez Actes Sud, Éric Vuillard, lauréat du prix Goncourt en 2017, est attendu avec La guerre des pauvres (5 février), un récit qui fait également écho aux révoltes d’aujourd’hui : en 1954, la classe populaire se soulève dans le sud de l’Allemagne. Menée notamment par le théologien Thomas Müntzer, la rébellion gagne rapidement la Suisse et l’Alsace, promettant de renverser l’ordre du monde.

Gérard de Cortanze (lauréat du Renaudot 2002) pose de nouveau son regard vif et tranchant sur la société contemporaine à travers une figure historique au parcours hérissé d’embûches. Femme qui court (Albin Michel, février) s’attarde à celui de Violette Morris, boulimique de vie, athlète accomplie, espionne nazie. Fascinante, scandaleuse et féministe, elle épouse les revendications des femmes retardées par la Grande Guerre et la crise économique, cristallisant des conflits toujours criants d’actualité.

Le drame personnel

La mélancolie ambiante ne se manifeste pas uniquement dans les mouvements de masse et les luttes de pouvoir, mais également dans les traumatismes et les tragédies de personnages et d’écrivains en perte de repères, bouleversés par la violence d’un monde sans concession.

Avec Vigile (Le Tripode, 18 février), son premier roman, l’actrice Hyam Zaytoum revient sur la nuit où tout a basculé. Victime d’un arrêt cardiaque, l’homme qu’elle aime est plongé dans un coma artificiel. De ce récit bouleversant et d’une rare intensité irradie l’universalité de l’affolement et de la détresse provoqués par une perte violente et imprévisible.

Photo: Andrew H. Walker Agence France-Presse

Lauréat du Goncourt en 2008, l’écrivain franco-afghan Atiq Rahimi est de retour avec une oeuvre écrite dans la langue de Molière, la première depuis Maudit soit Dostoïevski en 2011. Ayant pour trame de fond les événements du 11 mars 2001, où les deux bouddhas de Bâmiyan, en Afghanistan, sont détruits par un groupe de talibans, Les porteursd’eau (Éditions P.O.L., 21 janvier) évoque les destins parallèles de deux Afghans — l’un exilé en France, l’autre confiné dans son pays natal — dont les rencontres décisives provoquées par cette journée historique changeront à jamais le cours de leur vie.

La prolifique écrivaine et scénariste Valérie Zenatti évoque sa complicité avec l’auteur israélien disparu Aharon Appelfeld — dont elle a traduit une grande part de l’oeuvre — dans le roman Dans le faisceau des vivants (L’Olivier, 18 février). Lors de son décès en janvier 2018, ne pouvant se résoudre à perdre cette voix fondamentale, la jeune femme part à sa recherche, de l’Ukraine à Czernowitz, empruntant ainsi le chemin salvateur du deuil.

Après le foudroyant L’été des charognes, l’auteur Simon Johannin revient en compagnie de son épouse Capucine avec Nino dans la nuit (Allia, 18 février), une fresque nocturne mouvementée et sauvage, portrait de la France d’aujourd’hui et de sa lourde précarité.

Truffé de dialogues truculents, le roman suit le parcours de Nino, 19 ans, figure d’une génération qui peine à envisager un avenir dans un monde à la dérive.

La romancière Isabelle Marrier se porte de nouveau à la défense d’une existence marginale et délaissée avec sa cinquième offrande, Le silence de Sandy Allen (Flammarion, 12 février), où la plus grande femme du monde est érigée en miroir gênant d’une société inadaptée et effrayée par la différence.

Autres plumes attendues

Une rentrée littéraire n’en est jamais vraiment une sans un nouveau texte d’Éric-Emmanuel Schmitt. Dans l’esprit du célèbre Oscar et la dame rose, l’écrivain interroge les mystères de l’enfance, des croyances et de l’animisme dans Félix et la source invisible (Albin Michel, janvier), brossant le portrait d’un gamin à la recherche de l’âme vagabonde de sa mère, plongée dans une grande dépression.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Cinq ans après l’acclamé Terminus radieux (Médicis 2014), Antoine Volodine publie Frères sorcières (Seuil, 18 février). Dans un pays de montagnes et de désert, une troupe itinérante est attaquée par des bandits. L’unique survivante sera entraînée malgré elle dans la vie criminelle de ses ravisseurs. À cette histoire s’ajoutent deux voix puissantes, vociférations magiques et chamaniques sur la mort, la renaissance et la survie.

Véritable hymne au conte et au romanesque, Le rituel des dunes (Zulma, en librairie), de Jean-Marie Blas de Roblès (Médicis 2018), raconte le quotidien d’un petit groupe d’expatriés à Tientsin, mégapole glaciale du nord de la Chine. En son centre, Beverly, une Américaine exubérante et excentrique qui, à l’image inversée d’une Schéhérazade des temps modernes, réclame à son jeune amant des histoires à la hauteur de l’existence rocambolesque qu’elle a menée.