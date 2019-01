Rentrée polar: cap sur Hambourg

La disparition subite de Philippe Kerr a laissé un grand vide ; la dernière enquête de Bernie Gunther (Greeks Bearing Gifts) n’est toujours pas traduite en français, mais le genre que Kerr a créé fait déjà de nombreux adeptes.

Parmi ceux-ci, un nouveau venu, Cay Rademacher, s’intéresse avec son héros, l’inspecteur principal Frank Stave, à ce qui se passe sur les docks de Hambourg dans l’immédiate après-guerre. Cap donc sur Hambourg !

Le faussaire de Hambourg (Le Masque, fin février) se déroule en 1948 dans une ville dévastée encore occupée par les Britanniques : tout n’est que ruines, les gens vivent dans des trous à rats et le marché noir est omniprésent.

Stave, qui est passé des Homicides à l’Office de lutte contre le marché noir, tombe sur des oeuvres d’art puis sur de faux billets de banque alors que l’on dégage des décombres.

Bientôt, l’inspecteur principal découvre d’étranges points communs entre les deux affaires…

Cette histoire à compartiments est en fait le troisième tome d’une série déjà nommée « trilogie hambourgeoise », en référence à la fameuse « trilogie berlinoise » qui avait définitivement lancé les carrières de Philippe Kerr… et de Bernie Gunther.

Les deux premiers tomes, L’assassin des ruines et L’orphelin des docks, plantés tous deux dans le même décor de ruines, sont parus coup sur coup l’automne dernier chez le même éditeur.

En complément, surtout si vous êtes un fan de la période, un autre titre, Sous les décombres de Mechtild Borrmann (Masque, mi-mars), raconte le combat du jeune Hanno Dietz pour survivre avec sa famille dans la même ville en ruine.

Les titres les plus prometteurs

Mais il n’y en a pas que pour Hambourg dans cette rentrée d’hiver. Voici, sous forme de capsules, les titres les plus prometteurs d’ici le retour de l’été (vous vous rappelez…).

Robert Galbraith (pseudonyme de J. K. Rowling) signe la quatrième enquête de Cormoran Strike avec Blanc mortel. Comme d’habitude avec la mère d’Harry Potter, on ne sait absolument rien de l’intrigue à venir en avril ou en mai.

Photo: Lefteris Pitarakis Associated Press

À peine Grasset, l’éditeur français, souligne-t-il que les trois précédents épisodes se sont vendus à 11 millions d’exemplaires à travers le monde.

Qui ne connaît pas Michael Connelly ? On ne connaît rien toutefois d’En attendant le jour, ce livre sans Harry Bosch et qui devrait paraître en mars chez Calmann-Lévy.

Arnaldur Indridason a donné ses lettres de noblesse au polar islandais. Il raconte dans Ce que savait la nuit la macabre découverte du cadavre d’un homme disparu trente ans plus tôt, avalé par le glacier. Konrad, policier à la retraite, reprend l’affaire qu’il n’avait pas pu résoudre à l’époque (mars, chez Métailié).

Photo: Daniel Roland Agence France-Presse

On sait aussi qu’il y aura un nouveau R. J. Ellory chez Sonatine en mai (Le chant de l’assassin) ; le retour de l’unité Europol d’Arne Dahl (Le jeu du loup) chez Acte Sud en juin.

On devra toutefois se contenter de quelques rééditions et de rares nouveautés québécoises, comme ce Tribunal de la rue Quirion, de Guillaume Morrissette, chez Guy St-Jean en mars.