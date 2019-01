Rouge, Stella Paul

« Le rouge nous est essentiel. Il est le sang qui coule dans nos veines, il colore l’intérieur de nos corps et chemine dans nos pensées. Il empourpre la peau pour révéler une émotion, qu’elle soit colère, gêne ou désir. » Le ton est donné dès les premières lignes. Dans une magnifique éclosion d’images architecturales dominées par cette couleur omniprésente dans nos vies, le livre propose ici un tour du monde — et des époques — qui rend hommage à plusieurs créateurs dont la palette fait largement place au rouge. Et non seulement pour sa richesse pigmentaire, mais aussi pour sa symbolique culturelle, politique, économique et sociale. Rien de moins. Le tout ponctué de citations d’artistes, de poètes ; du peintre Pablo Picasso à la rédactrice de mode Diana Vreeland, en passant par le couturier Christian Louboutin, l’auteure-compositrice-interprète Carole King et le cinéaste et auteur Derek Jarman.

Rouge. Architecture monochrome. ★★★★ Stella Paul, Phaidon, Paris, 2018, 225 pages