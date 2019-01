Maisons cultes, Dominic Bradbury

Voici une ode à la maison, qui, au-delà du lieu d’habitation, configure un espace d’émotion, d’intimité, de refuge et d’évasion au quotidien. Ce livre présente une centaine de réalisations emblématiques des plus grands architectes du monde. Si les photographies de Richard Powers font rêver, cette incursion architecturale dans différentes époques révèle aussi des informations précieuses sur le mode de vie et les habitudes de différentes sociétés, de 1900 à 2012. Ainsi, les styles voyagent ici du classicisme au futurisme, décors extérieurs à l’avenant. Les images, accompagnées des plans de construction, peuvent susciter des idées fabuleuses pour sa propre résidence… à défaut de pouvoir s’offrir les professionnels derrière l’élaboration de ces demeures. Le livre renferme de courtes biographies des créateurs et une liste de leurs principales réalisations, de même que celle des maisons ouvertes aux visiteurs.

Maisons cultes. Trésors de l’architecture depuis 1900. ★★★★ Dominic Bradbury, Éditions Parenthèses, Marseille, 2018, 376 pages