«La vie magique»: l’art de voir

Miranda, 17 ans, vit seule avec son père sur leur terre de 15 acres « en haut de La Pocatière » depuis la mort de sa mère il y a maintenant sept ans. Elle aime dessiner et se prépare à aller étudier en arts visuels à Rimouski l’année prochaine.

La narratrice de La vie magique, quatrième livre de Natalie Jean (Je jette mes ongles par la fenêtre, Imago), est atteinte de synesthésie, phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés. « Les sons ont des formes, les textures ont des parfums. » Une belle idée qui s’efface aussi vite qu’elle apparaît dans le roman.

À travers une espèce de journal où elle consigne un peu pêle-mêle à la première personne pensées, confidences, dialogues et anecdotes, Miranda essaie de donner sens à des tranches de vie et à des souvenirs de son enfance. Elle remonte même le fil du temps jusqu’à sa « préhistoire », comme elle le dit, en nous racontant comment ses parents se sont rencontrés.

La mort de sa mère, qui l’a laissée pendant des mois dans un « brouillard gris jaunasse », même des années après, demeure le noyau de son existence.

« La mort, quand elle prend quelqu’un que tu aimes, elle commence par te brûler le cœur. Le feu du début est terrible et il dure. Plus tard, le cœur fondu s’étend comme du goudron, il enrobe tes sentiments et les étouffe. Ce que tu ressens à ce moment-là, c’est un vide absolu rempli jusqu’au bord par l’absence. »

Mais ce qui est un grand malheur est aussi une grande joie. Car tout est dans la manière de voir. « Je suis chanceuse, j’ai eu une très longue enfance et je m’en souviens. La vie est forte, c’est toujours elle qui gagne, avec ou sans toi, elle continue. »

C’est ce que lui a légué sa mère, une manière unique de voir la vie, d’en percevoir toute la beauté et la magie naturelle. La « vie magique » fait aussi référence à l’époque où sa mère vivait encore, une femme particulièrement douée pour le bonheur, qu’elle savait faire éclore ou révéler dans les petites choses de la vie.

Une sagesse qui teinte ce que vit et observe l’adolescente : le coming out d’une amie, son premier flirt avec un garçon, l’enjeu de sa virginité, l’observation des orignaux, la rénovation d’une cabane de chasseur dans un arbre, le premier amour.

Entre le roman pour adolescents et la leçon de vie, Natalie Jean nous offre par-dessus tout une lumineuse variation sur le thème du deuil. « La joie de mon enfance avait existé et personne ne pouvait jamais me l’enlever. »

Portée par une voix particulièrement juste, précise et organique, La vie magique ne réserve toutefois ni surprise ni grande révélation — sinon celle d’une enfance heureuse.

L’auteure de Québec, née en 1961, continue ici à transcender la banalité du quotidien, le faisant cette fois dans un univers adolescent qui fait penser à sa nouvelle « Emmenez-en de l’avenir » qui se retrouvait dans Le vent dans le dos (Leméac, 2014).

Extrait de «La vie magique» « L’enfance, c’est plein de jamais vu, on a des illuminations : tout d’un coup, on comprend quelque chose en bloc, le mur bascule, et de l’autre côté, ça peut être absolument n’importe quoi. Je me souviens du jour où Rodrigue, notre troisième voisin, est venu nous dire salut. Il a parlé de sa maison en long et en large pour finir par dire : “Ça fait que c’est ça : on l’a vendue.” Et là il a dit un chiffre tellement gros que ça voulait rien dire. J’étais sonnée. Les maisons pouvaient se vendre ? »