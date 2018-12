Décès de l’écrivain malien Seydou Badian

Bamako — L’écrivain et homme politique malien Seydou Badian Kouyaté, auteur de l’hymne national du Mali, est mort à Bamako dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 90 ans, a appris l’AFP samedi auprès de sa famille. Médecin de formation, il a été ministre durant le régime du premier président malien, Modibo Keïta (1960-1968). Seydou Badian Kouyaté, très populaire au Mali, est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La saison des pièges et Sous l’orage. Dans ce dernier roman, écrit dans les années 1950 et au programme dans plusieurs collèges et lycées d’Afrique, il relate un conflit de générations dans une Afrique tiraillée par les divergences entre jeunes et anciens. Panafricaniste, Seydou Badian Kouyaté a toujours prôné « les États-Unis d’Afrique ».