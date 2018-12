Obama dévoile sa liste des meilleurs livres de 2018

Photo: Chad Hipolito La Presse canadienne

Deux ouvrages canadiens apparaissent dans la liste des meilleurs livres de 2018 de l’ancien président américain Barack Obama. Esi Edugyan se retrouve dans le palmarès pour son roman Washington Black, qui raconte l’histoire d’un garçon de 11 ans qui s’échappe de l’esclavage dans une plantation de canne à sucre des Barbades avec l’aide du frère du propriétaire. Le livre avait remporté le prix Giller cette année et était finaliste pour le prix Man Booker de fiction. Warlight, de Michael Ondaatje est aussi mentionné par M. Obama. Le roman, qui se déroule à Londres en 1945, relate l’histoire d’un frère et d’une soeur séparés de leurs parents. Au sommet du classement de l’ancien président trône Becoming, écrit par sa femme, Michelle Obama.