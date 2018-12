Le Spirou d'Émile Bravo, humaniste avant tout

Combat de boules de neige. Un peu La guerre des tuques, à cela près qu’on est à Bruxelles, en janvier 1940. On dirait Quick et Flupke, les gamins des Marolles que dessinait Hergé en marge de Tintin : il y a une parenté dans le trait d’Émile Bravo. La ressemblance s’arrête au dessin.

« À mort les Booooches !!» hurle un gamin, balle en joue. « Crevez, sales Français !! », « Les Rosbifs, on en fait du pâté !! » s’égosille le camp adverse. Rapidement, ça dégénère : un enfant saigne, atteint par une boule de neige avec des cailloux dedans. Spirou, jeune groom au Moustic Hotel, qui passait par là, tente de s’interposer. Une boule encore plus grosse franchit la palissade et assomme un policier : une brique y était dissimulée. Spirou est arrêté.

À la planche 4 de l’épisode intitulé L’espoir malgré tout, le petit rouquin dépité est au commissariat, où il est qualifié de « jeune subversif ». Sont-ce là les premières planches d’une « aventure de Spirou et Fantasio » ? Oui. Où l’on rigole ? Oui. Où Fantasio fait des bêtises ? Oui. Où Spip l’écureuil commente et ironise ? Oui. Mais c’est également une histoire où il est question de la persécution des Juifs, de l’Occupation allemande, de la collaboration, du rexisme, de boy-scouts embrigadés et de l’ordre noir de la Ligue flamande.



Au départ, en 2008, c’était un “one shotˮ, dans le cadre d’une collection parallèle, où j’imaginais l’éveil des sens et de la conscience de cet adolescent, juste avant la Seconde Guerre mondiale : pourquoi il est devenu groom, comment il a rencontré Fantasio… j’ai appelé ça “Le journal d’un ingénuˮ et ça devait s’arrêter là

Comment cela est-il possible ? Revenons en arrière. Émile Bravo, au bout du fil transatlantique, explique le processus. « Au départ, en 2008, c’était un one shot, dans le cadre d’une collection parallèle, où j’imaginais l’éveil des sens et de la conscience de cet adolescent, juste avant la Seconde Guerre mondiale : pourquoi il est devenu groom, comment il a rencontré Fantasio… j’ai appelé ça Le journal d’un ingénu et ça devait s’arrêter là… »

L’ingénu qui a ému

Parmi les déclinaisons de cette série d’adaptations aux coudées très franches — mentionnons Les marais du temps, par Frank Le Gall, le très déroutant Panique en Atlantique, de Trondheim et Parme, le charmant Fantasio se marie, de Benoît Feroumont —, le ton d’Émile Bravo a plus que détonné : il a ému. Acclamé unanimement, célébré par une flopée de prix prestigieux en 2008 et en 2009, Le journal d’un ingénu ne pouvait pas demeurer sans suite.

Photo: Chloé Volimer

« Tout le monde le souhaitait et j’en avais envie. Je me suis dit qu’au-delà de l’éveil, je pouvais continuer la construction du personnage à travers ce traumatisme qu’est la Seconde Guerre mondiale. L’éditeur était d’accord, je me suis lancé. »

Pour ne plus s’arrêter, des années durant. « J’ai commencé en 2013… » Les 86 planches de L’espoir malgré tout, prépublié au printemps dernier dans le Journal de Spirou et paru en album à temps pour les Fêtes, ne constituent que le premier chapitre d’une histoire qui en comptera quatre, étalée sur 330 planches. Si la prémisse est simple — le parcours de Spirou à travers la guerre —, les détours sont nombreux. « Je me suis mis à la place d’un adolescent qui vit cette période sans savoir ce qui va se passer. Il y a beaucoup d’étapes… »

Et Spirou les vivra toutes, étonné, apeuré, choqué, horrifié. « Chaque fois que j’ai rencontré depuis mon enfance des gens qui avaient vécu cette période, je leur ai demandé comment ils l’avaient vécue, en cherchant toujours un héros, un résistant, et je n’ai pas trouvé de résistant, et encore moins de collabos, mais des gens qui avaient eu faim, froid et peur. C’est ça, me suis-je dit, qu’il fallait raconter : ce que ça veut dire être sous un régime d’occupation. Combien il est difficile de garder ses valeurs, de rester des humains. »

Photo: Émile Bravo / Dupuis

Fantasio, tout particulièrement, grand dadais naïf, tombe de bonne foi dans tous les pièges de la propagande du début de la guerre. « Quand il veut bosser comme journaliste, il ne comprend pas ce qu’est le nazisme, comme la plupart des gens. Il est engagé par un journal collaborateur, il ne se rend pas compte. Soldat, il pense d’abord que la Belgique va gagner la guerre. »

C’est Spirou qui, tout naturellement, pose à Fantasio la question essentielle : « Ça te fait pas peur de tuer des hommes ? » L’action de partir en guerre, rappelle Bravo, c’est d’abord ça : tuer ou être tué. « Spirou pose la question comme n’importe qui la poserait… »

Un Tintin pas boy-scout

Cette histoire d’un Spirou qui réagit à mesure, qui ne part pas à l’aventure mais subit les événements, prend l’exact contre-pied du Spirou créé par Rob-Vel en 1938 puis repris par Jijé et Franquin. C’est aussi un anti-Tintin, même s’il lui ressemble physiquement. Son séjour chez les scouts, où sévit l’extrême droite, le fait déchanter quant à l’esprit d’entraide cher à Baden-Powell.

« Ces jeunes sont endoctrinés par des religieux, par leur morale, leur idée de l’ordre et de la discipline. C’était intéressant pour moi de montrer l’envers de cette vision boy-scout de Tintin, de montrer l’idéologie qui régnait, à laquelle adhérait Hergé. Mais sans accuser non plus : je décris le contexte à travers une histoire où il y a aussi des moments cocasses, qui désamorcent le côté dramatique. »



C’est toute la force d’Émile Bravo : on est encore dans l’univers de Spirou et Fantasio. La drôlerie et la tragédie se côtoient sans incohérence ni lourdeur. « Je joue là-dessus, c’était mon plus grand défi : ce n’est pas un récit didactique, c’est de la bande dessinée traditionnelle nourrie par ma documentation, les anecdotes que les gens relataient au quotidien dans leurs journaux personnels. Le personnage ne change pas : il a du coeur et il s’indigne. » Spirou, quoi qu’il arrive, demeure Spirou : ami, toujours.