«Quand les poules auront des dents»: choisir la liberté

Colette est une poule de ville habituée au train-train quotidien qui la mène à l’usine. Après le chant du coq qui la sort du lit, elle prépare son petit-déjeuner — quatre grains de maïs, un maigre ver de terre et une dose de gravier pour durcir la coquille de ses œufs —, fait sa toilette et brosse ses dents.

Ce dernier détail soulève automatiquement la rogne chez Antoine, petit garçon qui, bien installé dans son lit, écoute l’histoire de ce volatile racontée par son père. « Une poule avec des dents, ça n’existe pas et en plus ce n’est pas drôle… » Ainsi, pour éviter toute crise, le papa accepte de modifier le récit et décide d’édenter Colette. Il peut ainsi poursuivre sa narration, mais devra s’arrêter à plusieurs moments pour répondre aux mille caprices de son fils.

Jusqu’à ce que la fiction dépasse la réalité et que la poule, à bout de nerfs, fasse irruption dans la chambre d’Antoine et règle ses comptes. Avec Quand les poules auront des dents, André Bouchard livre un album qui s’inscrit dans la lignée des Lions ne mangent pas de croquettes (Seuil 2012). Sans égard pour tout ce qui est politiquement correct, s’amusant ferme à bousculer l’image des adultes tout en écorchant celle des enfants-rois, l’auteur et illustrateur use d’un humour insolent, franc et sans concession. Si le texte est une suite ininterrompue de réparties toutes plus savoureuses les unes que les autres, les illustrations qui accompagnent les scènes ajoutent à la truculence de l’ensemble. Il faut voir le coq, en mâle alpha, réveiller sa poule bien endormie à ses côtés sous la couette ou cette même Colette, l’air penaud, les yeux mi-clos, amorcer la longue journée qui s’annonce.

La vie de cette poule citadine, qui, au bout d’un moment, ne produira pas assez d’œufs et sera licenciée de l’usine dans laquelle elle travaille, joue de clins d’œil aux plus grands et valorise la liberté d’être. Liberté qu’elle embrassera tout entière en mettant fin, à sa façon, aux nombreuses obligations. Remarquable.

Extrait de «Quand les poules auront des dents» « − Cocoricooo ! C’est à nouveau le coq ! Fini de rêver pour Colette. C’est une nouvelle journée de labeur qui commence. − Allez, au boulot, traîne-savates ! ajoute le coq qui est un sale type. La voilà installée sur sa machine. Mais elle ne pond aucun œuf. Elle a beau se concentrer, se forcer, rien ! Arrive alors en hurlant le contremaître-coq : − Vous dormez ou quoi, agent 1314 ? Vous n’avez rien pondu depuis votre arrivée à l’usine ! − Désolée, je ne sais pas ce qui m’arrive. Ne vous inquiétez pas, tout va bientôt rentrer dans l’ordre, balbutie Colette. − Y a intérêt 1314. Je vous ai à l’œil ! braille le contremaître-coq en s’en allant ».