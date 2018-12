Les flâneurs

Époustouflante Mme Maisel

La deuxième saison de The Marvelous Mrs. Maisel (La fabuleuse Mme Maisel) est maintenant en ligne sur Amazon en version originale anglaise avec sous-titres en français. La création suit les aventures de Miriam « Midge » Maisel, mère monoparentale qui va devenir une comique surdouée dans le New York de la fin des années 1950. Rachel Brosnahan incarne la rigolote en gestation et elle est aussi époustouflante que les décors et les costumes de cette série remplie d’autres personnages adorables, dont une incarnation de Lenny Bruce, peut-être le plus grand stand-up du XXe siècle.