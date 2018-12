La cuisine indienne végétarienne, de Pushpesh Pant

Les mets indiens figurent parmi les cuisines du monde les plus savoureuses, les plus colorées et, pour nous, les plus exotiques. S’il a ceci de particulier qu’il contient des recettes uniquement végétariennes, ce livre reste le reflet d’une alimentation aussi variée que santé. D’une chic facture alimentée de photos alléchantes, il révèle plusieurs secrets de la cuisine indienne. L’auteur a grandi dans une petite ville de l’Himalaya inaccessible aux voitures jusqu’au milieu des années 1950, où sa famille dépendait des produits locaux et saisonniers. Ainsi ont germé les graines de La cuisine indienne végétarienne, autant pour le plaisir de mijoter des plats que pour le plaisir des yeux. Et si certains ingrédients peuvent sembler difficiles à trouver chez nous, Pushpesh Pant suggère d’y mettre sa touche personnelle. Le livre est accompagné d’un glossaire et de quelques remarques fort utiles sur la nature et les quantités requises pour certains produits.

La cuisine indienne végétarienne ★★★ 1/2 Pushpesh Pant, Phaidon, Paris, 2018, 272 pages