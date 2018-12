Le Petit Larousse de la culture générale, de François Reynaert et Vincent Brocvielle

Qu’est-ce que la culture générale ? Elle fait partie du projet humaniste et forma l’idéal de « l’honnête homme » à la Renaissance. Plus prosaïquement, c’est ce « bagage permettant à tous et à toutes de mieux comprendre le monde dans lequel il vit, d’en cerner les grands enjeux, d’en saisir les références », avancent François Reynaert, journaliste à L’Obs, et Vincent Brocvielle, spécialiste de l’art, dans ce Petit Larousse de la culture générale. Au menu de ce pavé étoffé qu’on parcourt avec plaisir au gré des thèmes que l’on connaît plus ou moins, les langues et la grammaire, l’histoire, l’économie, la littérature, la religion, la géographie, la philosophie, les sciences, la politique et les beaux-arts. Le féru y trouvera des textes, des encarts, des cartes et des schémas clairs et accessibles qui permettront de revoir les bases. Le curieux y découvrira autant de nouvelles connaissances. Un ouvrage fort utile en cette ère d’éclatement des savoirs.

Le Petit Larousse de la culture générale ★★★ 1/2 François Reynaert et Vincent Brocvielle, Larousse, Paris, 2018, 463 pages