Workshop: la cuisine pas à pas, de Thierry Molinengo

Workshop: la cuisine pas à pas ★★★★ 1/2 Thierry Molinengo, La Martinière, Paris, 2018, 1278 pages

Voici un livre essentiel pour fiston ou fillette s’apprêtant à quitter le nid familial, pour quiconque ne sachant pas faire cuire un œuf ou rêvant d’explorer son Ricardo ou sa Josée di Stasio intérieurs. Chef ayant fait ses classes à l’Hôtel de Paris, à Monaco, Thierry Molinengo transmet dans cette bible culinaire, magnifiquement illustrée par Michel Langot, sa passion pour la cuisine en 130 recettes, 2750 pas à pas, 280 techniques et 115 produits. Des trucs les plus basiques, comme couper un poulet rôti ou une pomme grenade, aux techniques les plus sophistiquées, comme confectionner des fleurs de saumon ou des fagots de pommes de terre, cette imposante brique regorge de recettes, de présentations et de décorations que vous n’auriez même pas imaginé pouvoir exécuter dans le confort de votre cuisine. Par quoi commence-ton? Par un bon couteau, car comme le rappelle Molinengo, celui-ci est «essentiel pour la réussite et le plaisir de cuisiner ».