Vegan pas à pas, de Stéphanie Bartczak

Enfin un mode d’emploi complet pour végétaliser son assiette au quotidien ! Avec ce livre, pas besoin d’acheter 50 produits. Stéphanie Bartczak, connue en France comme la véganista, livre ce qu’elle a mis plusieurs années à comprendre, à compiler et à réaliser quand elle a souhaité végétaliser son alimentation. Au menu : les 20 produits phares à connaître (farines, laits végétaux, gomasio) ; les 25 aliments de base veganes (mayonnaise, fonds de tarte, granolas) ; tous les tours de main nécessaires pour cuisiner sans produits animaux ; et 35 recettes simples pour tous les moments de la journée. Ce guide, très franco-français (certaines notions et lois ne s’appliquent pas ici), est pédagogique, mais surtout pratique pour quiconque commence à explorer le monde vegan. Pourquoi envisager de ne plus consommer de produits animaux ? Comment faire les courses ? Comment appréhender les ingrédients inconnus et être créatif dans une cuisine à découvrir ? Plus qu’une simple façon de s’alimenter, c’est tout un mode de vie qui y est exposé pas à pas !

Vegan pas à pas ★★★ Stéphanie Bartczak, Ulmer, Paris, 2018, 128 pages