Joe Beef. Survivre à l’Apocalypse, de Frédéric Morin, David McMillan et Meredith Erickson

Comment survivre à une invasion de morts-vivants ou à l’hiver nucléaire ? Peut-être en se terrant dans un bunker ou au fond des bois, pas loin d’un petit lac, devant un sandwich à l’achigan accompagné d’un gin tonic au cèdre. Car, même après la fin du monde, la vie n’est pas obligée d’être plate. Dans leur nouveau livre, les acolytes de Joe Beef, Frédéric Morin, David McMillan et Meredith Erickson, parlent non sans esthétique ni humour de l’importance de retrouver notre autonomie dans le quotidien. Qu’il s’agisse de remplir un cellier, de confectionner du savon ou encore de préparer des pastilles pour la toux, le livre propose plein de trucs de débrouillards pour survivre avec style. Et en plus des nombreuses anecdotes, les auteurs donnent plusieurs recettes dont les ingrédients peuvent provenir autant de la forêt, des lacs et du fleuve que du fond de notre garde-manger avec quelques boîtes de conserve bien placées. Un très beau livre à feuilleter au coin du feu en se disant que demain, tout ira bien.

Joe Beef ★★★★★ Frédéric Morin, David McMillan et Meredith Erickson, Éditions La Presse, Montréal, 335 pages