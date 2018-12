Les flâneurs

Le vilain sapin chatouilleux

Sur la rue Prince-Arthur, voici le vilain sapin de retour à Montréal avec son village tout autour. On aime bien sa tête qui pendouille. Depuis qu’en 2016, la Ville avait inauguré à la Place des Arts un sapin géant tout croche et que la blogosphère internationale s’était moquée de sa dégaine, il est devenu concept de diversité et nous revient bon an mal an. Cette fois, avec l’aide d’un système de détecteur de mouvements et de haut-parleurs intégrés, quand on agite ses branches du bas, il rigole. Les enfants adorent le chatouiller.