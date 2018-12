La cuisine américaine familiale et authentique, de Cathleen Clarity

Oubliez la restauration rapide et pensez que, bien avant l’arrivée de toutes ces enseignes plus ou moins intéressantes, les Américains se nourrissaient plutôt bien avec ce qu’ils faisaient pousser ou élevaient chez eux. Bien qu’elle soit installée en France depuis une trentaine d’années, Cathleen Clarity reste très américaine. Elle présente dans cette belle grosse brique les meilleures recettes venues de cinq grandes régions culinaires des États-Unis pour nous faire découvrir une cuisine gourmande et baignée d’innombrables influences. Sur près de 400 pages, elle parle de cette cuisine américaine avant tout familiale, cuisine de tradition que l’on partage avec les siens. Elle rend aussi hommage à quelques-unes des personnalités gastronomiques les plus attachantes de ce beau grand pays, Julia Child, James Beard et Alice Waters, toutes ferventes promotrices du slow food. Un ouvrage de référence pour tous les amateurs de véritable cuisine américaine !

La cuisine américaine familiale et authentique ★★★ 1/2 Cathleen Clarity, Hachette, Paris, 380 pages