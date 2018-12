Simple, de Yotam Ottolenghi

Le chef Yotam Ottolenghi — Plenty, Plenty (la suite), Jérusalem, puis l’année suivante Le Cookbook — est une sorte de gourou planétaire de la cuisine… planétaire, justement. Ses six premiers livres étaient parfois un peu trop complexes pour le commun des mortels. Il vient de publier un nouvel ouvrage, Simple, qui devrait plaire à beaucoup de cuisinières et de cuisiniers. Il y applique six (comme le nombre de lettres du mot « simple ») principes de base qui rendent la lecture et la préparation des plats faciles. S comme simplissime ; i comme ingrédients (10 ou moins) ; m comme moindre effort ; p comme prendre de l’avance ; l comme libérer le garde-manger ; et e comme express. Les débutants apprécieront, les intermédiaires peaufineront, les experts liront en cachette. La nouvelle maison d’édition québécoise KO, qui a acquis les droits pour chez nous, montre qu’elle a le sens de l’humour en annonçant ce livre « en version québécoise ». À quand une version en français ? Joyeux Noël francophone à toutes et à tous !

Simple ★★★★ Yotam Ottolenghi, Hachette, Montréal, 308 pages