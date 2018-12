Le cannabis en cuisine… ce n’est pas comme du basilic, de Jean Soulard

Ne serait-ce que pour vous éviter — après le spaghetti bolognaise où vous auriez égrainé une cocotte d’hydroponique — de vous retrouver hilares couchés sur la moquette avec votre belle-mère, ce livre est un cadeau parfait. Le chef Jean Soulard est un type très bien. Il dit n’avoir jamais touché à un pétard et avoue ne rien savoir sur le cannabis. C’est aussi quelqu’un de méticuleux, de sérieux et de talentueux. Pour comprendre le sujet et nous conseiller, il a demandé à quatre Ph.D. de lui expliquer tout ce que nous devrions savoir avant de mettre du cannabis dans nos casseroles. Chimie, psychiatrie, pharmacologie-physiologie et neurophysiopharmacologie, ça fait très sérieux et le mot d’ordre du chef — « Tant qu’à le faire, faisons-le bien ! » — a quelque chose de rassurant. Il offre des recettes raffinées, de l’entrée au dessert, y compris des mets végétariens pour des menus équilibrés et quelques suggestions de vin pour parfaire l’expérience de dégustation.

Le cannabis en cuisine… ce n’est pas comme du basilic ★★★★ Jean Soulard, photos de Dominique Lafond,Flammarion Québec, Montréal, 192 pages