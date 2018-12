Cuisine de chasse, de Stéphane Modat

Le chef Stéphane Modat est un passionné de chasse. À tel point qu’il en a fait un livre de recettes, même si c’est selon lui un délicieux tabou. Qu’il s’agisse de cretons d’ours, de short ribs de bœuf musqué braisé ou d’un carpaccio d’orignal, il propose donc plusieurs manières d’apprêter ces viandes sauvages qu’il est impossible de manger au restaurant. Un chapitre est également consacré à la cueillette de champignons et de plantes sauvages qui permettront, sous la forme d’épices ou de sauces, d’agrémenter la viande fraîchement chassée. Élaboré en partenariat avec le ministère des Forêts et des Parcs, l’ouvrage, bien illustré, donne en plus des informations sur la biologie des différentes espèces, qui permettent de renouer avec les origines de la cuisine québécoise. Un beau cadeau pour les carnivores ayant un chasseur dans la famille.

Cuisine de chasse ★★★★ 1/2 Stéphane Modat, Éditions La Presse, Montréal, 353 pages