1, 2, 3 vies. Recettes zéro gaspi, de Florence-Léa Siry

Épluchures de fruits, cœur d’ananas coriace, croûtes de fromage, vieux reste de légumes marinés… le fond de votre boîte à compost ? Ça se pourrait, mais il serait encore mieux que ces aliments aient une autre vie plus savoureuse. Florence-Léa Siry, auteure, chroniqueuse et conférencière spécialisée du zéro déchet, signe ici un ouvrage qui donne plein d’astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. Divisé par famille d’aliments, le livre propose pour chaque produit trois vies. Par exemple, au lieu de jeter des légumes fanés et abîmés, l’auteure propose de les préparer en potage, en pâte à pizza ou encore de les faire mariner. Le livre donne également des conseils pour acheter les produits à leur meilleur, pour les conserver plus longtemps et les apprêter sans rien gaspiller… même les troncs de brocolis. Un bouquin bien pratique en ces temps de réflexion sur l’impact de notre consommation.

1, 2, 3 vies ★★★★ 1/2 Florence-Léa Siry, Glénat, Québec, 175 pages