Je cuisine avec toi, d’Hélène Laurendeau et Catherine Desforges

L’éditeur dit : « Suggestion de tranche d’âge : 6 à 12 ans. » Je dirais même plus : très intéressant pour les 6 à 96 ans. La recette est assez simple : vous mettez entre les pages de couverture souple une star de la nutrition, une étoile montante de la même discipline et une illustratrice allumée. Vous mélangez le tout, laissez reposer quelque temps pour que tout soit exactement comme vous avez toujours rêvé que ce soit quand on se met en cuisine avec des enfants, et vous obtenez Je cuisine avec toi. Illustré de façon parfois hilarante, ce livre contient tous les conseils, recommandations et astuces qui permettent à de jeunes toques d’avoir beaucoup de plaisir en préparant des plats qui épateront toute la famille. Aucun prêchi-prêcha, mais une approche très délicate et très bien calibrée sur quoi dire et comment le dire pour que la cuisine soit une source de plaisir avant même de commencer à cuisiner. Le livre que l’on aurait voulu recevoir quand on était enfant.

Je cuisine avec toi ★★★★ Hélène Laurendeau et Catherine Desforges, illustrations de Stéphanie Aubin, Édito Jeunesse, Montréal, 112 pages