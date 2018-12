À la soupe, de Josée Di Stasio

Josée aime la soupe et moi, comme tout le monde, j’aime Josée. J’aime sa façon de présenter les choses, son approche tout en douceur qui fait envisager les recettes les plus alambiquées avec le sourire. J’aime cette élégance en toutes circonstances. Alors bien sûr, vous parler de son dernier bouquin relève de la propagande. Qu’elle parle de Racha à la page 96 avec cette recette de soupe poulet et oignons renforce encore ma partialité, la Bassoul étant, chez moi, sur le même piédestal que la Di Stasio. Pour essayer d’être objectif, je vous donne les détails : « 52 recettes de soupes, 12 recettes de bouillons, 24 recettes de garnitures, 12 recettes d’accompagnements gourmands et plein d’astuces… » Pour être sincère, je vous donne ce conseil : gardez ce livre sur le comptoir de la cuisine et obligez-vous à faire deux soupes par semaine. Dès la deuxième semaine, il n’y aura plus aucune obligation, mais le besoin irrésistible de passer plus de temps avec Josée au marché et aux casseroles.

À la soupe ★★★★★ Josée Di Stasio, photos de Dominique T Skoltz, Flammarion Québec, Montréal, 192 pages