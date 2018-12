Gâteaux de Noël, de Marie-Laure Tombini

Gâteaux de Noël ★★★ Marie-Laure Tombini, Mango, Paris, 2018, 128 pages

Vos bonshommes en pain d’épices manquent de piquant? L’idée de rouler une bûche de Noël vous donne la migraine? Vous rêvez d’exécuter un pavlova pour épater vos invités? Voici le livre parfait pour vous! Divisé en quatre niveaux (facile, confirmé, expert et «comme un chef»), Gâteaux de Noël est un livre de recettes «de petits et gros gâteaux», «testés et approuvés» par l’entourage de Marie-Laure Tombini, dans lequel l’on vous prend par la main. De fait, pour chaque recette, les diverses étapes de la confection sont abondamment illustrées. En peu de temps, la meringue française et la meringue italienne n’auront plus de secrets pour vous et vous maîtriserez l’art de la truffe autant que celui du biscuit de style dacquoise. En prime, vous y trouverez une recette de maison en pain d’épices à faire avec les enfants qui vous procurera certainement plus de plaisir que ces à peine comestibles versions que l’on retrouve à l’épicerie. On se promet de tester la recette du vacherin café-chocolat dans les prochains jours…